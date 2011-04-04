вводить імярека в заблудження.
Лідери
Фарс і Зємєля
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 04 гру, 2018 09:25
Щось не тих мінфін виділяє
вводить імярека в заблудження.
Лідери
Фарс і Зємєля
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 04 гру, 2018 13:41
Подскажите условия пополнения вкладов в Альфе и Универсал-Банке.
Альфа-депозит на 6 мес с пополнением, ставка 16,75%, минимальная сумма 5000 грн.
Универсал-банк, на 6 мес Срочный с пополнением, ставка 16,75%, минимальная сумма 5000 грн.
Пополнение этих вкладов неограничено, или в только пределах первоначальной суммы вклада в месяц?
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