Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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mon55775 написав:Подскажите условия пополнения вкладов в Альфе и Универсал-Банке.
Альфа-депозит на 6 мес с пополнением, ставка 16,75%, минимальная сумма 5000 грн.
Универсал-банк, на 6 мес Срочный с пополнением, ставка 16,75%, минимальная сумма 5000 грн.
Пополнение этих вкладов неограничено, или в только пределах первоначальной суммы вклада в месяц?
В Алли поповнення 200% від початкової суми за 30 днів до закінчення депо дідлайн. Від 250000 +0,5% до ставки. Відкриваються лише в відділенні. В Універсалі Мінімальна сума поповнення 5000, інших обмежень немає. Відкриваються лише у відділенні.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
mon55775 написав:Подскажите условия пополнения вкладов в Альфе и Универсал-Банке.
Альфа-депозит на 6 мес с пополнением, ставка 16,75%, минимальная сумма 5000 грн.
Универсал-банк, на 6 мес Срочный с пополнением, ставка 16,75%, минимальная сумма 5000 грн.
Пополнение этих вкладов неограничено, или в только пределах первоначальной суммы вклада в месяц?
В Алли поповнення 200% від початкової суми за 30 днів до закінчення депо дідлайн. Від 250000 +0,5% до ставки. Відкриваються лише в відділенні. В Універсалі Мінімальна сума поповнення 5000, інших обмежень немає. Відкриваються лише у відділенні.
В Алли можна ще +0.5% додатково наколядувати, відкривав під 16.75% на 3міс
mon55775 написав:Подскажите условия пополнения вкладов в Альфе и Универсал-Банке.
Альфа-депозит на 6 мес с пополнением, ставка 16,75%, минимальная сумма 5000 грн.
Универсал-банк, на 6 мес Срочный с пополнением, ставка 16,75%, минимальная сумма 5000 грн.
Пополнение этих вкладов неограничено, или в только пределах первоначальной суммы вклада в месяц?
В Алли поповнення 200% від початкової суми за 30 днів до закінчення депо дідлайн. Від 250000 +0,5% до ставки. Відкриваються лише в відділенні. В Універсалі Мінімальна сума поповнення 5000, інших обмежень немає. Відкриваються лише у відділенні.
Більше 200 не можна в одну банку а краще не більше 150
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Faceless написав:В Алли можна ще +0.5% додатково наколядувати
Це за що?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.