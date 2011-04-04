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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 318319320321
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 09:25

Щось не тих мінфін виділяє
https://minfin.com.ua/2018/12/04/35850898/
вводить імярека в заблудження.
Лідери
Фарс і Зємєля
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 13:41

Подскажите условия пополнения вкладов в Альфе и Универсал-Банке.

Альфа-депозит на 6 мес с пополнением, ставка 16,75%, минимальная сумма 5000 грн.

Универсал-банк, на 6 мес Срочный с пополнением, ставка 16,75%, минимальная сумма 5000 грн.

Пополнение этих вкладов неограничено, или в только пределах первоначальной суммы вклада в месяц?
mon55775
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:39

  mon55775 написав:Подскажите условия пополнения вкладов в Альфе и Универсал-Банке.

Альфа-депозит на 6 мес с пополнением, ставка 16,75%, минимальная сумма 5000 грн.

Универсал-банк, на 6 мес Срочный с пополнением, ставка 16,75%, минимальная сумма 5000 грн.

Пополнение этих вкладов неограничено, или в только пределах первоначальной суммы вклада в месяц?

В Алли поповнення 200% від початкової суми за 30 днів до закінчення депо дідлайн.
Від 250000 +0,5% до ставки.
Відкриваються лише в відділенні.
В Універсалі
Мінімальна сума поповнення 5000, інших обмежень немає.
Відкриваються лише у відділенні.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:43

Re: Байки про банки і не тільки....

Квесторе_поверніться написав:
  mon55775 написав:Подскажите условия пополнения вкладов в Альфе и Универсал-Банке.

Альфа-депозит на 6 мес с пополнением, ставка 16,75%, минимальная сумма 5000 грн.

Универсал-банк, на 6 мес Срочный с пополнением, ставка 16,75%, минимальная сумма 5000 грн.

Пополнение этих вкладов неограничено, или в только пределах первоначальной суммы вклада в месяц?

В Алли поповнення 200% від початкової суми за 30 днів до закінчення депо дідлайн.
Від 250000 +0,5% до ставки.
Відкриваються лише в відділенні.
В Універсалі
Мінімальна сума поповнення 5000, інших обмежень немає.
Відкриваються лише у відділенні.
В Алли можна ще +0.5% додатково наколядувати, відкривав під 16.75% на 3міс
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:44

  Квесторе_поверніться написав:
  mon55775 написав:Подскажите условия пополнения вкладов в Альфе и Универсал-Банке.

Альфа-депозит на 6 мес с пополнением, ставка 16,75%, минимальная сумма 5000 грн.

Универсал-банк, на 6 мес Срочный с пополнением, ставка 16,75%, минимальная сумма 5000 грн.

Пополнение этих вкладов неограничено, или в только пределах первоначальной суммы вклада в месяц?

В Алли поповнення 200% від початкової суми за 30 днів до закінчення депо дідлайн.
Від 250000 +0,5% до ставки.
Відкриваються лише в відділенні.
В Універсалі
Мінімальна сума поповнення 5000, інших обмежень немає.
Відкриваються лише у відділенні.

Більше 200 не можна в одну банку а краще не більше 150
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:02

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ukrainian написав:Більше 200 не можна в одну банку а краще не більше 150


В Ощад можно, але не варто.
Вывод просто отл1чный - вылил с Ощада 300к и даже не втомився.
Ограничений как в Привате нету - находишь банкомат с "500" и пошла жара.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:08

Re: Байки про банки і не тільки....

  Faceless написав:В Алли можна ще +0.5% додатково наколядувати

Це за що?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:11

  Квесторе_поверніться написав:
  Faceless написав:В Алли можна ще +0.5% додатково наколядувати

Це за що?

У персонального менеджера, мабуть, за лояльність :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:25

Re: Байки про банки і не тільки....

  Faceless написав:У персонального менеджера, мабуть, за лояльність


для жирних котів і коцурів ще є А-Клуб
там свої депо %
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:30

  greenozon написав:
  Faceless написав:У персонального менеджера, мабуть, за лояльність


для жирних котів і коцурів ще є А-Клуб
там свої депо %

Я не настільки жирний, мабуть :mrgreen:
Faceless
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