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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 04 гру, 2018 18:08
Всего 500 кгрн.
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demichh
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Додано: Вів 04 гру, 2018 20:18
demichh написав:
Всего 500 кгрн.
В альфе? Та не, меньше
- всего 100 тыщ долларов
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