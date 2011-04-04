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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 319320321322
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 18:08

Всего 500 кгрн. :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 20:18

  demichh написав:Всего 500 кгрн. :)

В альфе? Та не, меньше :mrgreen: - всего 100 тыщ долларов
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 14:53

Укргаз сегодня поднял ставки

Гривна 6-18 мес - 17% ( от 100 тыс с выплатой %% в конце ) с пополнением
Поповнення депозиту
Дозволяється поповнення депозиту протягом всього строку зберігання коштів але не пізніше 184 календарних днів з першого дня строку зберігання коштів або з першого дня кожного продовженого строку зберігання коштів


Если кто-то хочет %% ежемесячно то ставка будет 16,8%
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 18:41

Всього 10 дрібних банок не справляться з відтоком коштів на протязі 30 днів
http://finbalance.com.ua/news/NBU-noviy-normativ-likvidnosti-ne-vikonuyut-10-bankiv
повідала Катерина.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 18:47

  Ratatui написав:
  Ukrainian написав:
Ставочки в канадском банке с сумой гарантирования $100,000


И по текущему сбер счету с неограниченным пополнением снятием

ЗображенняЗображення

Валюта вклада канадский доллар
Стабильная страна стабильная валюта с АА инвестиционным рейтингом


То мы почти Канада. :mrgreen:

Ага только
Канадский доллар в 2004 году стоил 72 цента американца сейчас 75 центов

А курс гривны в 2004 был 5 сейчас 28
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 19:27

Ставка центробанка Канады - 1,75%
Инфляция в октябре - 2,4%
https://www.banqueducanada.ca/


Депозит 2,3% ну че, нада брать :mrgreen: :mrgreen:

2013-2016 падение на 30%
2016-2018 стоит на месте 1,33

Зображення


Как по мне то выгодней уже бонды США, по 10 леткам - 2,91%
Казначейские вексели США
3 недели - 2,32%
8 недель - 2,36%
52 недели - 2,635%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 20:26

Тас давно поднял по сберегательному грн12.5%, $2% ?
QIWIT
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 20:29

  QIWIT написав:Тас давно поднял по сберегательному грн12.5%, $2% ?

С 30.11.18 Недавно и по валюте немного подняли, до 5% годовой дол.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 20:54

Ukrainian

Я вам больше скажу в 2010-2012 было 1к1, а иногда даже 1,05 зелёных за кленовых давали.
В Торонто в это время можно было расплачиваться, что зелёными, что кленовыми 1к1 торговля всё принимала.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 21:48

Депозитні програми УКРГАЗБАНКУ станом з 05.12.2018 р.
https://www.ukrgasbank.com/upload/file/stavki05.doc
ТИХИЙ
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