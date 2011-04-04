Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 04 гру, 2018 18:08
Всего 500 кгрн.
demichh
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Додано: Вів 04 гру, 2018 20:18
demichh написав:
Всего 500 кгрн.
В альфе? Та не, меньше
- всего 100 тыщ долларов
Stringer
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Додано: Сер 05 гру, 2018 14:53
Укргаз сегодня поднял ставки
Гривна 6-18 мес - 17% ( от 100 тыс с выплатой %% в конце ) с пополнением
Поповнення депозиту
Дозволяється поповнення депозиту протягом всього строку зберігання коштів але не пізніше 184 календарних днів з першого дня строку зберігання коштів або з першого дня кожного продовженого строку зберігання коштів
Если кто-то хочет %% ежемесячно то ставка будет 16,8%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Сер 05 гру, 2018 18:41
Всього 10 дрібних банок не справляться з відтоком коштів на протязі 30 днів
http://finbalance.com.ua/news/NBU-noviy-normativ-likvidnosti-ne-vikonuyut-10-bankiv
повідала Катерина.
Свіжий промо від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 05 гру, 2018 18:47
Ratatui написав: Ukrainian написав:
Ставочки в канадском банке с сумой гарантирования $100,000
И по текущему сбер счету с неограниченным пополнением снятием
Валюта вклада канадский доллар
Стабильная страна стабильная валюта с АА инвестиционным рейтингом
То мы почти Канада.
Ага только
Канадский доллар в 2004 году стоил 72 цента американца сейчас 75 центов
А курс гривны в 2004 был 5 сейчас 28
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Додано: Сер 05 гру, 2018 19:27
Ставка центробанка Канады - 1,75%
Инфляция в октябре - 2,4%
https://www.banqueducanada.ca/
Депозит 2,3% ну че, нада брать
2013-2016 падение на 30%
2016-2018 стоит на месте 1,33
Как по мне то выгодней уже бонды США, по 10 леткам - 2,91%
Казначейские вексели США
3 недели - 2,32%
8 недель - 2,36%
52 недели - 2,635%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Сер 05 гру, 2018 20:26
Тас давно поднял по сберегательному грн12.5%, $2% ?
QIWIT
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Додано: Сер 05 гру, 2018 20:29
QIWIT написав:
Тас давно поднял по сберегательному грн12.5%, $2% ?
С 30.11.18 Недавно и по валюте немного подняли, до 5% годовой дол.
lel
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Додано: Сер 05 гру, 2018 20:54
Ukrainian Я вам больше скажу в 2010-2012 было 1к1, а иногда даже 1,05 зелёных за кленовых давали. В Торонто в это время можно было расплачиваться, что зелёными, что кленовыми 1к1 торговля всё принимала.
Ratatui
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