Наскільки ризиковано тримати в УкрЕксимбанку більше 200к?
Чи діє вже закон про повне відшкодування вкладів у держбанках?
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Додано: Сер 05 гру, 2018 21:55
Re: Байки про банки і не тільки....
Наскільки ризиковано тримати в УкрЕксимбанку більше 200к?
Чи діє вже закон про повне відшкодування вкладів у держбанках?
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Додано: Сер 05 гру, 2018 22:01
Депозитні програми ПриватБанку станом з 05.12.2018 р.
Додано: Сер 05 гру, 2018 22:08
А что изменилось в ставках Привата ?
я ничего не увидел
Живите своим умом!
Додано: Сер 05 гру, 2018 22:24
Re: Байки про банки і не тільки....
Риски нулевые. Там вкусности всего на 186 дней , ничего не случится.
Пример Привата показателен. Если есть возможность прокачать бабло - прокачайте, другого шанса не будет.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 05 гру, 2018 22:49
Додано: Сер 05 гру, 2018 22:49
За ненадобностью не сверял. Наверняка мизер (иммитация). Типа
— Видишь суслика?..
— Нет...
— И я не вижу... А он есть!
Следующий на иммитацию «Укрексімбанк»? Там последнее обновление от 01.11.2018
Додано: Сер 05 гру, 2018 22:51
Re: Байки про банки і не тільки....
Нулевые может в швейцарских банках. Да и то.
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