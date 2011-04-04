RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 320321322323
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 21:55

Re: Байки про банки і не тільки....

Наскільки ризиковано тримати в УкрЕксимбанку більше 200к?
Чи діє вже закон про повне відшкодування вкладів у держбанках?
Промокод: LVDMYKY для Бонусу до депозиту + 50 грн
KIM30
 
Повідомлень: 5371
З нами з: 12.11.09
Подякував: 932 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 22:01

Депозитні програми ПриватБанку станом з 05.12.2018 р.
https://privatbank.ua/depozit
https://deposits.privatbank.ua/static/d ... 1544039648
ТИХИЙ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2885
З нами з: 10.10.10
Подякував: 100 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 22:08

  ТИХИЙ написав:Депозитні програми ПриватБанку станом з 05.12.2018 р.
https://privatbank.ua/depozit
https://deposits.privatbank.ua/static/d ... 1544039648


А что изменилось в ставках Привата ?
я ничего не увидел
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29402
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2887 раз.
Подякували: 4776 раз.
 
Профіль
9
2
1
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 22:24

Re: Байки про банки і не тільки....

  KIM30 написав:Наскільки ризиковано тримати в УкрЕксимбанку більше 200к?
Чи діє вже закон про повне відшкодування вкладів у держбанках?


Риски нулевые. Там вкусности всего на 186 дней , ничего не случится.
Пример Привата показателен. Если есть возможность прокачать бабло - прокачайте, другого шанса не будет.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2621
З нами з: 23.11.14
Подякував: 574 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 22:49

  KIM30 написав:Наскільки ризиковано тримати в УкрЕксимбанку більше 200к?
Чи діє вже закон про повне відшкодування вкладів у держбанках?

риски низкие, но исключать нельзя.
обычный банк под фондом - гарантия до 200К.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4685
З нами з: 20.01.15
Подякував: 288 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 22:49

  zzzzzz написав:
  ТИХИЙ написав:Депозитні програми ПриватБанку станом з 05.12.2018 р.
https://privatbank.ua/depozit
https://deposits.privatbank.ua/static/d ... 1544039648

А что изменилось в ставках Привата ?
я ничего не увидел

За ненадобностью не сверял. Наверняка мизер (иммитация). Типа
— Видишь суслика?..
— Нет...
— И я не вижу... А он есть!
Следующий на иммитацию «Укрексімбанк»? Там последнее обновление от 01.11.2018
https://www.eximb.com/ukr/personal/depo ... posits-fo/
ТИХИЙ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2885
З нами з: 10.10.10
Подякував: 100 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 22:51

Re: Байки про банки і не тільки....

Goodman написав:[
Риски нулевые. Там вкусности всего на 186 дней , ничего не случится.
Пример Привата показателен. Если есть возможность прокачать бабло - прокачайте, другого шанса не будет.


Нулевые может в швейцарских банках. Да и то.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2368
З нами з: 24.06.15
Подякував: 45 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 23:36

  Aps написав:
Goodman написав:[
Риски нулевые. Там вкусности всего на 186 дней , ничего не случится.
Пример Привата показателен. Если есть возможность прокачать бабло - прокачайте, другого шанса не будет.


Нулевые может в швейцарских банках. Да и то.

Зображення
ТИХИЙ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2885
З нами з: 10.10.10
Подякував: 100 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 23:41

Депозитні програми АТ "КІБ" станом з 03.12.2018 р.
Мінус у тому, що цей іноземець не всім доступний.
https://cib.com.ua/uk/services/private/deposits
https://cib.com.ua/sites/cib/var/public ... 2%2018.pdf
ТИХИЙ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2885
З нами з: 10.10.10
Подякував: 100 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 00:18

  ТИХИЙ написав:Депозитні програми АТ "КІБ" станом з 03.12.2018 р.
Мінус у тому, що цей іноземець не всім доступний.
А никто не запрещает сгонять в соседний населённый пункт и там открыть.Я к примеру когда захотел очень, то стал вкладчиком Зёмы по очень привлекательным тарифам. Так 200 вёрст туда-сюда за один день электричкой отмахал.
Дядя Дима
Аватар користувача
 
Повідомлень: 337
З нами з: 29.11.16
Подякував: 186 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 320321322323
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vorlon і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
242 203946
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 14:22
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 72623
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 16953
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (8406)
06.12.2018 00:30
Рынок ОВГЗ (89)
06.12.2018 00:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.