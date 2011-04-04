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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 321322323324
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 02:54

Просто напоминаю что 13 декабря заседание монетарного комитета НБУ, судя по сегодняшней ситуации и курсу поднимать ставку нет причины.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 03:40

  ТИХИЙ написав:Депозитні програми АТ "КІБ" станом з 03.12.2018 р.
Мінус у тому, що цей іноземець не всім доступний.


а смысл сейчас? по всем трём валютам на уровне Таси и Ексима
так у Таси отделения на каждом шагу
вот летом они давали до 5% по евро - тогда немного выделялись от остальных
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 03:41

Re: Байки про банки і не тільки....

  zzzzzz написав:Просто напоминаю что 13 декабря заседание монетарного комитета НБУ, судя по сегодняшней ситуации и курсу поднимать ставку нет причины

а если нежданчик и накидут пару процентов
uaprofi
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