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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 02:54

Просто напоминаю что 13 декабря заседание монетарного комитета НБУ, судя по сегодняшней ситуации и курсу поднимать ставку нет причины.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 03:40

  ТИХИЙ написав:Депозитні програми АТ "КІБ" станом з 03.12.2018 р.
Мінус у тому, що цей іноземець не всім доступний.


а смысл сейчас? по всем трём валютам на уровне Таси и Ексима
так у Таси отделения на каждом шагу
вот летом они давали до 5% по евро - тогда немного выделялись от остальных
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 03:41

Re: Байки про банки і не тільки....

  zzzzzz написав:Просто напоминаю что 13 декабря заседание монетарного комитета НБУ, судя по сегодняшней ситуации и курсу поднимать ставку нет причины

а если нежданчик и накидут пару процентов
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:52

  uaprofi написав:
  zzzzzz написав:Просто напоминаю что 13 декабря заседание монетарного комитета НБУ, судя по сегодняшней ситуации и курсу поднимать ставку нет причины

а если нежданчик и накидут пару процентов

Или скинут :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:03

НАБУ І САП РОЗСЛІДУЮТЬ, ЧОМУ НБУ НЕ ВИЗНАЄ "МІСТО БАНК" ФУРСІНА НЕПЛАТОСПРОМОЖНИМ

http://finbalance.com.ua/news/NABU-i-SAP-rozsliduyut-chomu-NBU-ne-vizna-neplatospromozhnim-Misto-Bank-partnera-Firtasha-?fbclid=IwAR2WUkEjYay6ALhLy32EW5_Kg3VNgyYzU8sujKGcHdrwl4cNpUrHQddwD6c
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:23

С 5 подняли ставки в Мега

6-9 месяцев - 17,6%
https://www.megabank.ua/articles/deposits/tariffs.pdf
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:04

  KIM30 написав:Наскільки ризиковано тримати в УкрЕксимбанку більше 200к?
Чи діє вже закон про повне відшкодування вкладів у держбанках?

Только для государственного Ощадбанка, о других банках в законе ни слова.
Стаття 57. Гарантування вкладів фізичних осіб

Вклади фізичних осіб банків гарантуються в порядку і розмірах, передбачених законодавством України.

{Частина перша статті 57 в редакції Закону № 358-V від 16.11.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом № 4452-VI від 23.02.2012}

Вклади фізичних осіб Державного ощадного банку України гарантуються державою.

По поводу законопроекта, который активно пиарили:
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YKK
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:19

  YKK написав:Только для государственного Ощадбанка, о других банках в законе ни слова.
Стаття 57. Гарантування вкладів фізичних осіб

Вклади фізичних осіб банків гарантуються в порядку і розмірах, передбачених законодавством України.

{Частина перша статті 57 в редакції Закону № 358-V від 16.11.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом № 4452-VI від 23.02.2012}

Вклади фізичних осіб Державного ощадного банку України гарантуються державою.


Это как "Будапештский меморандум", бумага есть, подписи есть, но конкретных шагов в ней нет. Вся гарантия государства заключена в ее страновом риске. И об этом не стоит забывать.
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:38

Re: Байки про банки і не тільки....

  YKK написав:Только для государственного Ощадбанка, о других банках в законе ни слова.


Не стремайте народ. Что может опроникуть этот хл1в? Ч Т О?
Ниччё Укрексиму не будет, ниччё ближайшие полгода.
Барахла на 7 очередей хватит.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:50

Re: Байки про банки і не тільки....

  Goodman написав:Не стремайте народ.

Вы из АП? Мне все равно что будет с Укрэксимом и прочими украинскими банками, человек задал вопрос, я ответил. Ответ касался только гарантий вкладов государством.
Востаннє редагувалось YKK в Чет 06 гру, 2018 18:34, всього редагувалось 1 раз.
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