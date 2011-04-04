Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 06 гру, 2018 02:54
Просто напоминаю что 13 декабря заседание монетарного комитета НБУ, судя по сегодняшней ситуации и курсу поднимать ставку нет причины.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 06 гру, 2018 03:40
ТИХИЙ написав: Депозитні програми АТ "КІБ" станом з 03.12.2018 р. Мінус у тому, що цей іноземець не всім доступний.
а смысл сейчас? по всем трём валютам на уровне Таси и Ексима
так у Таси отделения на каждом шагу
вот летом они давали до 5% по евро - тогда немного выделялись от остальных
uaprofi
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Додано: Чет 06 гру, 2018 03:41
zzzzzz написав:
Просто напоминаю что 13 декабря заседание монетарного комитета НБУ, судя по сегодняшней ситуации и курсу поднимать ставку нет причины
а если нежданчик и накидут пару процентов
uaprofi
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Додано: Чет 06 гру, 2018 11:52
uaprofi написав: zzzzzz написав:
Просто напоминаю что 13 декабря заседание монетарного комитета НБУ, судя по сегодняшней ситуации и курсу поднимать ставку нет причины
а если нежданчик и накидут пару процентов
Или скинут
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 06 гру, 2018 13:03
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zzzzzz
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Додано: Чет 06 гру, 2018 16:23
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zzzzzz
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Додано: Чет 06 гру, 2018 17:04
KIM30 написав:
Наскільки ризиковано тримати в УкрЕксимбанку більше 200к?
Чи діє вже закон про повне відшкодування вкладів у держбанках?
Только для государственного Ощадбанка, о других банках в законе ни слова.
Стаття 57. Гарантування вкладів фізичних осіб
Вклади фізичних осіб банків гарантуються в порядку і розмірах, передбачених законодавством України. {Частина перша статті 57 в редакції Закону № 358-V від 16.11.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом № 4452-VI від 23.02.2012} Вклади фізичних осіб Державного ощадного банку України гарантуються державою.
По поводу законопроекта, который активно пиарили:
YKK
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Додано: Чет 06 гру, 2018 17:19
YKK написав:
Только для государственного Ощадбанка, о других банках в законе ни слова.
Стаття 57. Гарантування вкладів фізичних осіб
Вклади фізичних осіб банків гарантуються в порядку і розмірах, передбачених законодавством України. {Частина перша статті 57 в редакції Закону № 358-V від 16.11.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом № 4452-VI від 23.02.2012} Вклади фізичних осіб Державного ощадного банку України гарантуються державою.
Это как "Будапештский меморандум", бумага есть, подписи есть, но конкретных шагов в ней нет. Вся гарантия государства заключена в ее страновом риске. И об этом не стоит забывать.
ruvex
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Додано: Чет 06 гру, 2018 17:38
YKK написав:
Только для государственного Ощадбанка, о других банках в законе ни слова.
Не стремайте народ. Что может опроникуть этот хл1в? Ч Т О?
Ниччё Укрексиму не будет, ниччё ближайшие полгода.
Барахла на 7 очередей хватит.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Додано: Чет 06 гру, 2018 17:50
Goodman написав:
Не стремайте народ.
Вы из АП? Мне все равно что будет с Укрэксимом и прочими украинскими банками, человек задал вопрос, я ответил. Ответ касался только гарантий вкладов государством.
Востаннє редагувалось
YKK
в Чет 06 гру, 2018 18:34, всього редагувалось 1 раз.
YKK
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