Я недавно из УКрексима. У них там снега зимой не выпросишь.
В АП уже один человек , который досчитывает свои дни.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 06 гру, 2018 18:15
Re: Байки про банки і не тільки....
Я недавно из УКрексима. У них там снега зимой не выпросишь.
В АП уже один человек , который досчитывает свои дни.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 06 гру, 2018 18:33
Не принимайте серьезно на свой счет, это было в ответ, про "не стремайте людей". Про Укрэксим и его текущее состояние в посте речи не шло, только о гос.гарантиях согласно действующего законодательства. Вклады в Укрэксим гарантируются как и в остальных банках - в пределах 200 т.грн. Естественно позиции гос.банка и условного банка "Рога и копыта" разные, но все равно я бы не надеялся на государство, а так пусть человек сам решает как рисковать своими деньгами.
П.С. В моем посте показаны скриншоты с сайта ВР, о судьбе президентского законопроекта, т.е отношение государства к своим гражданам. Человек называющий себя президентом Украины вносит законопроект, который сам же и не собирается подписывать. В этом вся сущность нашего государства.
Додано: Чет 06 гру, 2018 19:05
Re: Байки про банки і не тільки....
Соратники , по банковским депо !
Поясните мне , почему некоторые граждане по прежнему продолжают наступать на "старые грабли" , оформляя депо сверхЛимита гарантированного ФГВ ? А потом , когда "лопается" их банк , начинают рвать на голове волосы с криком - "караул обокрали - обдурили - кинули !"
Это лень , глупость или жадность ?
Додано: Чет 06 гру, 2018 19:33
Re: Байки про банки і не тільки....
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 06 гру, 2018 19:40
Re: Байки про банки і не тільки....
Востаннє редагувалось Боня в Чет 06 гру, 2018 19:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 06 гру, 2018 19:40
Никчёмный размер суммы гарантирования
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Чет 06 гру, 2018 19:43
Оце БОМБА новина!!!
99.9% (і я в тому числі) був (досі) переконаний що Ощадбанк гарантує на всю суму
2) подібний підхід президента є по Приватбанку -
а) сам ініціював як невідкладний
туда -сюда
б) сам НЕ підписав
+50грн !
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