Додано: Чет 06 гру, 2018 18:33

Goodman написав: YKK написав: Вы из АП? Вы из АП?



Я недавно из УКрексима. У них там снега зимой не выпросишь.

В АП уже один человек , который досчитывает свои дни. Я недавно из УКрексима. У них там снега зимой не выпросишь.В АП уже один человек , который досчитывает свои дни.

Не принимайте серьезно на свой счет, это было в ответ, про "не стремайте людей". Про Укрэксим и его текущее состояние в посте речи не шло, только о гос.гарантиях согласно действующего законодательства. Вклады в Укрэксим гарантируются как и в остальных банках - в пределах 200 т.грн. Естественно позиции гос.банка и условного банка "Рога и копыта" разные, но все равно я бы не надеялся на государство, а так пусть человек сам решает как рисковать своими деньгами.П.С. В моем посте показаны скриншоты с сайта ВР, о судьбе президентского законопроекта, т.е отношение государства к своим гражданам. Человек называющий себя президентом Украины вносит законопроект, который сам же и не собирается подписывать. В этом вся сущность нашего государства.