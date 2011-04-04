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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 323324325326>
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:15

Re: Байки про банки і не тільки....

  YKK написав:Вы из АП?


Я недавно из УКрексима. У них там снега зимой не выпросишь.
В АП уже один человек , который досчитывает свои дни.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:33

  Goodman написав:
  YKK написав:Вы из АП?


Я недавно из УКрексима. У них там снега зимой не выпросишь.
В АП уже один человек , который досчитывает свои дни.

Не принимайте серьезно на свой счет, это было в ответ, про "не стремайте людей". Про Укрэксим и его текущее состояние в посте речи не шло, только о гос.гарантиях согласно действующего законодательства. Вклады в Укрэксим гарантируются как и в остальных банках - в пределах 200 т.грн. Естественно позиции гос.банка и условного банка "Рога и копыта" разные, но все равно я бы не надеялся на государство, а так пусть человек сам решает как рисковать своими деньгами.
П.С. В моем посте показаны скриншоты с сайта ВР, о судьбе президентского законопроекта, т.е отношение государства к своим гражданам. Человек называющий себя президентом Украины вносит законопроект, который сам же и не собирается подписывать. В этом вся сущность нашего государства.
YKK
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:05

Re: Байки про банки і не тільки....

Соратники :mrgreen: , по банковским депо !
Поясните мне , почему некоторые граждане по прежнему продолжают наступать на "старые грабли" , оформляя депо сверхЛимита гарантированного ФГВ ? А потом , когда "лопается" их банк , начинают рвать на голове волосы с криком - "караул обокрали - обдурили - кинули !"

:roll:

Это лень , глупость или жадность ?
Боня
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:33

Re: Байки про банки і не тільки....

  Боня написав:Это лень , глупость или жадность ?

у меня типа тока шото гусарской бравады :roll:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:40

Re: Байки про банки і не тільки....

  clientage написав:у меня типа тока шото гусарской бравады
это не серьёзно , в таком деле

:mrgreen:
Востаннє редагувалось Боня в Чет 06 гру, 2018 19:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:40

  Боня написав:Соратники :mrgreen: , по банковским депо !
Поясните мне , почему некоторые граждане по прежнему продолжают наступать на "старые грабли" , оформляя депо сверхЛимита гарантированного ФГВ ? А потом , когда "лопается" их банк , начинают рвать на голове волосы с криком - "караул обокрали - обдурили - кинули !"

:roll:

Это лень , глупость или жадность ?

Никчёмный размер суммы гарантирования
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:43

  YKK написав:
  KIM30 написав:Наскільки ризиковано тримати в УкрЕксимбанку більше 200к?
Чи діє вже закон про повне відшкодування вкладів у держбанках?

Только для государственного Ощадбанка, о других банках в законе ни слова.
Стаття 57. Гарантування вкладів фізичних осіб

Вклади фізичних осіб банків гарантуються в порядку і розмірах, передбачених законодавством України.

{Частина перша статті 57 в редакції Закону № 358-V від 16.11.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом № 4452-VI від 23.02.2012}

Вклади фізичних осіб Державного ощадного банку України гарантуються державою.

По поводу законопроекта, который активно пиарили:
Зображення
Зображення



Оце БОМБА новина!!!

99.9% (і я в тому числі) був (досі) переконаний що Ощадбанк гарантує на всю суму


2) подібний підхід президента є по Приватбанку -
а) сам ініціював як невідкладний
туда -сюда
б) сам НЕ підписав
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:49

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ukrainian написав:Никчёмный размер суммы гарантирования

никчемный размер заставляет вас держать сверхЛимиты в одном банке ? Однако..

Для среднестатистического гражданина Украины это вполне нормальная сумма , тем более для выплат в 1 банке на 1 лицо .
Боня
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:29

О вечер перестает быть скучным. Сейчас посыпятся километровые скрины.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:34

Re: Байки про банки і не тільки....

  Боня написав:Это лень , глупость или жадность ?


Ни одно из выше перечисленных.
Просто из одного говногосбанка перевложил в другой.Ни одного Вашего правила не нарушил. Просто решил погреть руки на Новоричном депе. Деньги не последние, не заморочился. Другой -Укрексим оказался на порядок порядочнее Ощада.

А в остальных - строго 200 и точка.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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