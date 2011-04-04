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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 06 гру, 2018 20:50
Goodman написав:
Просто решил погреть руки на Новоричном депе.
Боня написав:
жадность ?
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Боня
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Додано: Чет 06 гру, 2018 20:51
Goodman написав:
строго 200 и точка.
а как же начисленные проценты ?
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Додано: Чет 06 гру, 2018 20:55
Боня написав:
Соратники
, по банковским депо !
Поясните мне , почему некоторые граждане по прежнему продолжают наступать на "старые грабли" , оформляя депо сверхЛимита гарантированного ФГВ ? А потом , когда "лопается" их банк , начинают рвать на голове волосы с криком - "караул обокрали - обдурили - кинули !"
Это лень , глупость или жадность ?
1 лень
2 глупость
3 жадность
4 человек целый день пашет, некогда ходить по куче банков
5 удобно когда в одном банке , на одном счете
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Додано: Чет 06 гру, 2018 20:56
Боня написав: Goodman написав:
Просто решил погреть руки на Новоричном депе.
Боня написав:
жадность ?
Воспользовался более продуктивным инструментом.
Повторю - деньги не последние, могу позволить себе перебирать сорта......
Жадность - это уклонение от уплаты налогов, ограничения себя в чем-то. Жадность скорее всего в УкрЕксиме - просеялся через их сито финмона, там жадность в кабинетах. Жадность зависть и .... убогость. Они уже наказаны - они работают в Укрексиме.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Чет 06 гру, 2018 20:58
Goodman написав:
Деньги не последние, не заморочился.
"Как пришли , так и ушли" (с)
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Боня
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