RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 323324325326
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:50

Re: Байки про банки і не тільки....

  Goodman написав:Просто решил погреть руки на Новоричном депе.
  Боня написав:жадность ?
Боня
 
Повідомлень: 532
З нами з: 21.03.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:51

Re: Байки про банки і не тільки....

  Goodman написав:строго 200 и точка.
а как же начисленные проценты ?
Боня
 
Повідомлень: 532
З нами з: 21.03.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:55

  Боня написав:Соратники :mrgreen: , по банковским депо !
Поясните мне , почему некоторые граждане по прежнему продолжают наступать на "старые грабли" , оформляя депо сверхЛимита гарантированного ФГВ ? А потом , когда "лопается" их банк , начинают рвать на голове волосы с криком - "караул обокрали - обдурили - кинули !"

:roll:

Это лень , глупость или жадность ?

1 лень
2 глупость
3 жадность
4 человек целый день пашет, некогда ходить по куче банков
5 удобно когда в одном банке , на одном счете
J
 
Повідомлень: 4178
З нами з: 19.01.08
Подякував: 16 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:56

  Боня написав:
  Goodman написав:Просто решил погреть руки на Новоричном депе.
  Боня написав:жадность ?


Воспользовался более продуктивным инструментом.
Повторю - деньги не последние, могу позволить себе перебирать сорта......
Жадность - это уклонение от уплаты налогов, ограничения себя в чем-то. Жадность скорее всего в УкрЕксиме - просеялся через их сито финмона, там жадность в кабинетах. Жадность зависть и .... убогость. Они уже наказаны - они работают в Укрексиме.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2630
З нами з: 23.11.14
Подякував: 574 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:58

Re: Байки про банки і не тільки....

  Goodman написав:Деньги не последние, не заморочился.

"Как пришли , так и ушли" (с)
Боня
 
Повідомлень: 532
З нами з: 21.03.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 323324325326
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: valya і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
242 203955
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 14:22
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 72633
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 16954
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (126)
06.12.2018 21:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.