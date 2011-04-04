Додано: Чет 06 гру, 2018 21:47

zzzzzz написав: Извечный спор , почему так страшно жить ( зачернуто) держать деньги в гос банках на сумму свыше 200 кгрн Извечный спор , почему так страшно жить ( зачернуто) держать деньги в гос банках на сумму свыше 200 кгрн

Думаю, это не столько страшно, скорее несколько не предусмотрительно.Если фонд гарантирует возврат 200к и то уверенности, что все пройдет, как нужно наверное ни у кого нет или скажем так, есть сомнения каждый раз. Примером может служить последняя ВА.То, что говорить о статье, с гарантией государства, которое живет на траншах и в котором даже конституция не гарантирована? И даже депутаты в парламенте могут спокойно заключить в своей риторике, что некоторые статьи конституции сложно выполнить и потому они и не выполняются.