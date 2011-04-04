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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:50

Re: Байки про банки і не тільки....

  Goodman написав:Просто решил погреть руки на Новоричном депе.
  Боня написав:жадность ?
Боня
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:51

Re: Байки про банки і не тільки....

  Goodman написав:строго 200 и точка.
а как же начисленные проценты ?
Боня
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:55

  Боня написав:Соратники :mrgreen: , по банковским депо !
Поясните мне , почему некоторые граждане по прежнему продолжают наступать на "старые грабли" , оформляя депо сверхЛимита гарантированного ФГВ ? А потом , когда "лопается" их банк , начинают рвать на голове волосы с криком - "караул обокрали - обдурили - кинули !"

:roll:

Это лень , глупость или жадность ?

1 лень
2 глупость
3 жадность
4 человек целый день пашет, некогда ходить по куче банков
5 удобно когда в одном банке , на одном счете
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:56

  Боня написав:
  Goodman написав:Просто решил погреть руки на Новоричном депе.
  Боня написав:жадность ?


Воспользовался более продуктивным инструментом.
Повторю - деньги не последние, могу позволить себе перебирать сорта......
Жадность - это уклонение от уплаты налогов, ограничения себя в чем-то. Жадность скорее всего в УкрЕксиме - просеялся через их сито финмона, там жадность в кабинетах. Жадность зависть и .... убогость. Они уже наказаны - они работают в Укрексиме.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:58

Re: Байки про банки і не тільки....

  Goodman написав:Деньги не последние, не заморочился.

"Как пришли , так и ушли" (с)
Боня
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 21:31

  zzzzzz написав:О вечер перестает быть скучным. Сейчас посыпятся километровые скрины.

А что случилось?
*(Для тех, кто только вечером зашёл в интернет)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 21:36

  Вкладчик1234 написав:
  zzzzzz написав:О вечер перестает быть скучным. Сейчас посыпятся километровые скрины.

А что случилось?
*(Для тех, кто только вечером зашёл в интернет)


Извечный спор , почему так страшно жить ( зачернуто) держать деньги в гос банках на сумму свыше 200 кгрн
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 21:47

  zzzzzz написав:Извечный спор , почему так страшно жить ( зачернуто) держать деньги в гос банках на сумму свыше 200 кгрн

Думаю, это не столько страшно, скорее несколько не предусмотрительно.
Если фонд гарантирует возврат 200к и то уверенности, что все пройдет, как нужно наверное ни у кого нет или скажем так, есть сомнения каждый раз. Примером может служить последняя ВА.
То, что говорить о статье, с гарантией государства, которое живет на траншах и в котором даже конституция не гарантирована? И даже депутаты в парламенте могут спокойно заключить в своей риторике, что некоторые статьи конституции сложно выполнить и потому они и не выполняются.
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 21:58

  ruvex написав:
  zzzzzz написав:Извечный спор , почему так страшно жить ( зачернуто) держать деньги в гос банках на сумму свыше 200 кгрн

Думаю, это не столько страшно, скорее несколько не предусмотрительно.
Если фонд гарантирует возврат 200к и то уверенности, что все пройдет как нужно наверное ни у кого нет или скажем так, есть сомнения.
То, что говорить о статье, с гарантией государства, которое живет на траншах и в котором даже конституция не гарантирована? И даже депутаты в парламенте могут спокойно заключить в своей риторике, что некоторые статьи конституции сложно выполнить и потому они и не выполняются.



Никто не хочет подумать немного дальше ?

Минфин выпускает ОВГЗ для финансирования ФГВФЛ в случае нехватки денегжных средств. Минфину намного проще провести докапитализацию гос.банка и сохранить фин.стабильность чем банкротить гос.банк и все равно выпускать ОВГЗ только уже для Фонда
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 22:03

  zzzzzz написав:

Никто не хочет подумать немного дальше ?

Минфин выпускает ОВГЗ для финансирования ФГВФЛ в случае нехватки денегжных средств. Минфину намного проще провести докапитализацию гос.банка и сохранить фин.стабильность чем банкротить гос.банк и все равно выпускать ОВГЗ только уже для Фонда

когда они банкротят большой банк, то ОВГЗ напечатать потребуется в 2 раза меньше (т.к. половина денег повылазила за фонд)
J
 
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