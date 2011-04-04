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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 06 гру, 2018 22:12
zzzzzz написав:
Никто не хочет подумать немного дальше ?
Минфин выпускает ОВГЗ для финансирования ФГВФЛ в случае нехватки денегжных средств. Минфину намного проще провести докапитализацию гос.банка и сохранить фин.стабильность чем банкротить гос.банк и все равно выпускать ОВГЗ только уже для Фонда
Проанализировать ход мысли людей, которые имеют недвижимость, офшоры и паспорта др. государств и явно не собираются коротать свой век в этой стране - и сложно и нет одновременно. В первую очередь нужно обезопасить себя, а думать, что кто-то станет спасать твои средства, наверное опять же по меньшей мере не предусмотрительно.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 22:15
zzzzzz написав: Вкладчик1234 написав: zzzzzz написав:
О вечер перестает быть скучным. Сейчас посыпятся километровые скрины.
А что случилось?
*(Для тех, кто только вечером зашёл в интернет)
Извечный спор , почему так страшно жить ( зачернуто) держать деньги в гос банках на сумму свыше 200 кгрн
И не только в госах
"Управлять активами нужно так, будто никакого ФГВФЛ и нет вовсе"
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Додано: Чет 06 гру, 2018 22:16
J написав: zzzzzz написав:
Никто не хочет подумать немного дальше ?
Минфин выпускает ОВГЗ для финансирования ФГВФЛ в случае нехватки денегжных средств. Минфину намного проще провести докапитализацию гос.банка и сохранить фин.стабильность чем банкротить гос.банк и все равно выпускать ОВГЗ только уже для Фонда
когда они банкротят большой банк, то ОВГЗ напечатать потребуется в 2 раза меньше (т.к. половина денег повылазила за фонд)
Оно-то так. Да ещё и юрики зашкварятся.
Но госы банкротить будут уже самыми последними, если дойдут. Т.к. через них идут и различные иностранные "гранты", кредиты и т.п. Отправить банк с кучей иностранных кредитов в Фонд, и "всем всё простить" - это уже слишком
Например сделка по "тепловозам Трампа" финансируется через Эксим
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 06 гру, 2018 22:46
Вкладчик1234 написав: J написав: zzzzzz написав:
Никто не хочет подумать немного дальше ?
Минфин выпускает ОВГЗ для финансирования ФГВФЛ в случае нехватки денегжных средств. Минфину намного проще провести докапитализацию гос.банка и сохранить фин.стабильность чем банкротить гос.банк и все равно выпускать ОВГЗ только уже для Фонда
когда они банкротят большой банк, то ОВГЗ напечатать потребуется в 2 раза меньше (т.к. половина денег повылазила за фонд)
Оно-то так. Да ещё и юрики зашкварятся.
Но госы банкротить будут уже самыми последними, если дойдут. Т.к. через них идут и различные иностранные "гранты", кредиты и т.п. Отправить банк с кучей иностранных кредитов в Фонд, и "всем всё простить" - это уже слишком
Например сделка по "тепловозам Трампа" финансируется через Эксим
Все верно, только в гос.банках еще и обслуживаются казенные предприятия и прочие пенсионные фонды , что опять же приносит убытки тому же гос-ву.По-этому гос.банк проще докапитализировать .
Живите своим умом!
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zzzzzz
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