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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 325326327328
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:25

  Квесторе_поверніться написав:І дійсно Альфу називати російським банком буде не по понятіях. :)

в чем суть шутки?
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:29

  Квесторе_поверніться написав:ТОді банківська система Московії практично одержавиться. Це рух назад в СРСР з вождем на чолі з необмеженою владою і можливістю розпаду імперії.

Мы идём по тому же пути, только с опозданием.
Приват - национализировали. Плюс остальные госы.
"Иностранцы" у нас в заложниках.
А какая доля остальных частных украинских банков?

Ещё пара громких банкротств - и реально останется Приват, Ощад, Эксим, и ГазМяс. Остальные возможные выжившие не будут играть никакой роли
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:30

Re: Байки про банки і не тільки....

  Вкладчик1234 написав:Мы идём по тому же пути, только с опозданием.

Скоріш з випередженням
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:34

  chipmunk написав:
  Вкладчик1234 написав:Мы идём по тому же пути, только с опозданием.

Скоріш з випередженням

Да, по некоторым показателям.
"Чистка БС" у нас началась раньше, если не ошибаюсь.

А вот различные "инициативы" по мониторингам, блокировкам, ограничениям и т.п. - как раз копируется "оттуда"

В любом случае - процессы одни и те же. В чём-то мы опережаем, в чём-то - они.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:37

Re: Байки про банки і не тільки....

Вкладчик1234 написав:
  Квесторе_поверніться написав:ТОді банківська система Московії практично одержавиться. Це рух назад в СРСР з вождем на чолі з необмеженою владою і можливістю розпаду імперії.

Мы идём по тому же пути, только с опозданием.
Приват - национализировали. Плюс остальные госы.
"Иностранцы" у нас в заложниках.
А какая доля остальных частных украинских банков?

Ещё пара громких банкротств - и реально останется Приват, Ощад, Эксим, и ГазМяс. Остальные возможные выжившие не будут играть никакой роли
Все равно несравнимо. Да, с национализацией Привата подскочила доля госсектора в БС, но даже близко не аналогично уровню в РФ
Иностранцы никакие не заложники, и бизнес развивают
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:37

Re: Байки про банки і не тільки....

  Вкладчик1234 написав:"Иностранцы" у нас в заложниках.
А какая доля остальных частных украинских банков?


Западный инвестор по таким правилам игры играть не согласен. А российскому инвестору инвестировать сюда запретили. Теперь 3 варианта, либо условия работы в Украине станут цивилизованными, либо попросимся в рабство к Путину либо от нищеты разбойники будут грабить прямо среди белого дня.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:37

Re: Байки про банки і не тільки....

  Вкладчик1234 написав:"Иностранцы" у нас в заложниках.
А какая доля остальных частных украинских банков?

Западный инвестор по таким правилам (беззаконие, коррупция, диктатура) играть не согласен. А российскому инвестору инвестировать сюда запретили. Теперь 3 варианта, либо условия работы в Украине станут цивилизованными, либо попросимся обратно в рабство к Путину, либо от нищеты разбойники будут грабить прямо среди белого дня.
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