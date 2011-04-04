в чем суть шутки?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:25
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:29
Мы идём по тому же пути, только с опозданием.
Приват - национализировали. Плюс остальные госы.
"Иностранцы" у нас в заложниках.
А какая доля остальных частных украинских банков?
Ещё пара громких банкротств - и реально останется Приват, Ощад, Эксим, и ГазМяс. Остальные возможные выжившие не будут играть никакой роли
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:30
Re: Байки про банки і не тільки....
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:34
Да, по некоторым показателям.
"Чистка БС" у нас началась раньше, если не ошибаюсь.
А вот различные "инициативы" по мониторингам, блокировкам, ограничениям и т.п. - как раз копируется "оттуда"
В любом случае - процессы одни и те же. В чём-то мы опережаем, в чём-то - они.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:37
Re: Байки про банки і не тільки....
Все равно несравнимо. Да, с национализацией Привата подскочила доля госсектора в БС, но даже близко не аналогично уровню в РФ
Иностранцы никакие не заложники, и бизнес развивают
Додано: П'ят 07 гру, 2018 19:00
В тому що фонд західний з нерезидентами Московії - власниками будуть банки Альфа в Україні і не власниками Альфи в Московії.
Яким макаром тоді Альфа буде російським банком?
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 19:05
В кінці року спостерігається змагання банок за гривнересурс депоімяреків.
Практично рубіж 17% в гривні грязними досягнуто в багатьох банках.
Запитання. Де досягнуто рубіж 19% грязними, що є +1% до облікової ставки НБУ?
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 19:12
Re: Байки про банки і не тільки....
только у многих она пропадала- улетучивалась с начала объявления о ликвидации банка , повидал "металлистов" в "Таврике" , люди тоже были уверенны - " банк уже столько лет работает..." ...
Ещё одно размышление на тему , как так получается , что людям хватает мозгов заработать приличную сумму , но не хватает мозгов ( сверхЛимиты , "металлисты" , индивид. условия ) для того чтобы правильно распорядиться заработанным .
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