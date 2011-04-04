RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 326327328329
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 20:14

Re: Байки про банки і не тільки....

zzzzzz написав:
  Faceless написав:
Вкладчик1234 написав:[quote="4519731:Квесторе_поверніться"]ТОді банківська система Московії практично одержавиться. Це рух назад в СРСР з вождем на чолі з необмеженою владою і можливістю розпаду імперії.

Мы идём по тому же пути, только с опозданием.
Приват - национализировали. Плюс остальные госы.
"Иностранцы" у нас в заложниках.
А какая доля остальных частных украинских банков?

Ещё пара громких банкротств - и реально останется Приват, Ощад, Эксим, и ГазМяс. Остальные возможные выжившие не будут играть никакой роли
Все равно несравнимо. Да, с национализацией Привата подскочила доля госсектора в БС, но даже близко не аналогично уровню в РФ
Иностранцы никакие не заложники, и бизнес развивают



5 гос банков по активам на конец 3 квартала - 58,7%[/quote]В РФ наверное все 80%
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22854
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1096 раз.
Подякували: 5151 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 20:16

  QIWIT написав:...У меня 4 фонда у Тигипича и у жены аналогично.

однако...
вот на ветке ВТБ крик души. очередной. и не последний. но свежачок-с.
  саша написав:к сожалению, можно заучить правила, но наступает момент- и какая то сила тянет действовать вопреки ,как назло появляются обстоятельства дополнительные ,ты сопротивляешься,но тебя как затуманивает,,,тебе становится нестрашно пойти на риск,,, более того обычно люди разбивают на родственников, у нас наоборот, по жизненным обстоятельствам деньги родственников были на одном счете, потому и получилось больше фонда- мы наверное доверяли этой международной группе больше, чем себе, хотя в обычной жизни недоверчивые по мелочам
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13389
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1801 раз.
Подякували: 3773 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 20:21

  zzzzzz написав:Кремль покупает Альфа-Банк у олигарха Фридмана ?

http://ua-banker.com.ua/news/world/29776

Не совсем понятно зачем это кремлю? Если Альфа достаточно прибыльная, она будет дорого стоить. Но если она будет куплена ВТБ и пр. и станет госом, на нее также могут быть распространены соответствующие санкции, что в свою очередь приведет к уменьшению ее прибыльности, и смысл тогда платить за нее много денег?
Хотя, конечно, если она будет оформлена на какого-нибудь «частника Ролдугина», тогда может и есть смысл
Victor37
 
Повідомлень: 277
З нами з: 05.06.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 20:38

Re: Байки про банки і не тільки....

  Victor37 написав:иногда бывает и просто наследство или «счастливый случай» типа выигрыша в лотерею
с другой стороны
У
наследство , выигрыш и тп . - я не включаю в понятие - "хватает мозгов заработать ..." .
Востаннє редагувалось Боня в П'ят 07 гру, 2018 20:41, всього редагувалось 1 раз.
Боня
 
Повідомлень: 539
З нами з: 21.03.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 20:40

Re: Байки про банки і не тільки....

  lubopytnaya написав:Азарт
так можно и без штанов остаться .. :mrgreen:
Боня
 
Повідомлень: 539
З нами з: 21.03.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 326327328329
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
242 203994
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 14:22
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 72671
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 16975
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.