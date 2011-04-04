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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 20:14
zzzzzz написав: Faceless написав:
Вкладчик1234 написав:[quote="4519731:Квесторе_поверніться"]ТОді банківська система Московії практично одержавиться. Це рух назад в СРСР з вождем на чолі з необмеженою владою і можливістю розпаду імперії.
Мы идём по тому же пути, только с опозданием.
Приват - национализировали. Плюс остальные госы.
"Иностранцы" у нас в заложниках.
А какая доля остальных частных украинских банков?
Ещё пара громких банкротств - и реально останется Приват, Ощад, Эксим, и ГазМяс. Остальные возможные выжившие не будут играть никакой роли
Все равно несравнимо. Да, с национализацией Привата подскочила доля госсектора в БС, но даже близко не аналогично уровню в РФ
Иностранцы никакие не заложники, и бизнес развивают
5 гос банков по активам на конец 3 квартала - 58,7%[/quote]В РФ наверное все 80%
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Faceless
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 20:16
QIWIT написав:
...У меня 4 фонда у Тигипича и у жены аналогично.
однако...
вот на ветке ВТБ крик души. очередной. и не последний. но свежачок-с.
саша написав:
к сожалению, можно заучить правила, но наступает момент- и какая то сила тянет действовать вопреки ,как назло появляются обстоятельства дополнительные ,ты сопротивляешься,но тебя как затуманивает,,,тебе становится нестрашно пойти на риск,,, более того обычно люди разбивают на родственников, у нас наоборот, по жизненным обстоятельствам деньги родственников были на одном счете, потому и получилось больше фонда- мы наверное доверяли этой международной группе больше, чем себе, хотя в обычной жизни недоверчивые по мелочам
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 20:21
Не совсем понятно зачем это кремлю? Если Альфа достаточно прибыльная, она будет дорого стоить. Но если она будет куплена ВТБ и пр. и станет госом, на нее также могут быть распространены соответствующие санкции, что в свою очередь приведет к уменьшению ее прибыльности, и смысл тогда платить за нее много денег?
Хотя, конечно, если она будет оформлена на какого-нибудь «частника Ролдугина», тогда может и есть смысл
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Victor37
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 20:38
Victor37 написав:
иногда бывает и просто наследство или «счастливый случай» типа выигрыша в лотерею
с другой стороны
У
наследство , выигрыш и тп . - я не включаю в понятие - "хватает мозгов заработать ..." .
Востаннє редагувалось Боня
в П'ят 07 гру, 2018 20:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 20:40
lubopytnaya написав:
Азарт
так можно и без штанов остаться ..
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 21:46
Боня написав:
так можно и без штанов остаться ..
у нас социально ориентированное государство , без штанов не оставят.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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