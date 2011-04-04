Додано: П'ят 07 гру, 2018 20:21

zzzzzz написав: Кремль покупает Альфа-Банк у олигарха Фридмана ?



http://ua-banker.com.ua/news/world/29776 Кремль покупает Альфа-Банк у олигарха Фридмана ?

Не совсем понятно зачем это кремлю? Если Альфа достаточно прибыльная, она будет дорого стоить. Но если она будет куплена ВТБ и пр. и станет госом, на нее также могут быть распространены соответствующие санкции, что в свою очередь приведет к уменьшению ее прибыльности, и смысл тогда платить за нее много денег?Хотя, конечно, если она будет оформлена на какого-нибудь «частника Ролдугина», тогда может и есть смысл