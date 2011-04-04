Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Вкладчик1234 написав:[quote="4519731:Квесторе_поверніться"]ТОді банківська система Московії практично одержавиться. Це рух назад в СРСР з вождем на чолі з необмеженою владою і можливістю розпаду імперії.
Мы идём по тому же пути, только с опозданием. Приват - национализировали. Плюс остальные госы. "Иностранцы" у нас в заложниках. А какая доля остальных частных украинских банков?
Ещё пара громких банкротств - и реально останется Приват, Ощад, Эксим, и ГазМяс. Остальные возможные выжившие не будут играть никакой роли
Все равно несравнимо. Да, с национализацией Привата подскочила доля госсектора в БС, но даже близко не аналогично уровню в РФ Иностранцы никакие не заложники, и бизнес развивают
5 гос банков по активам на конец 3 квартала - 58,7%[/quote]В РФ наверное все 80%
QIWIT написав:...У меня 4 фонда у Тигипича и у жены аналогично.
однако... вот на ветке ВТБ крик души. очередной. и не последний. но свежачок-с.
саша написав:к сожалению, можно заучить правила, но наступает момент- и какая то сила тянет действовать вопреки ,как назло появляются обстоятельства дополнительные ,ты сопротивляешься,но тебя как затуманивает,,,тебе становится нестрашно пойти на риск,,, более того обычно люди разбивают на родственников, у нас наоборот, по жизненным обстоятельствам деньги родственников были на одном счете, потому и получилось больше фонда- мы наверное доверяли этой международной группе больше, чем себе, хотя в обычной жизни недоверчивые по мелочам
Не совсем понятно зачем это кремлю? Если Альфа достаточно прибыльная, она будет дорого стоить. Но если она будет куплена ВТБ и пр. и станет госом, на нее также могут быть распространены соответствующие санкции, что в свою очередь приведет к уменьшению ее прибыльности, и смысл тогда платить за нее много денег? Хотя, конечно, если она будет оформлена на какого-нибудь «частника Ролдугина», тогда может и есть смысл
QIWIT написав:Уверенность.У меня 4 фонда у Тигипича и у жены аналогично.
только у многих она пропадала- улетучивалась с начала объявления о ликвидации банка , повидал "металлистов" в "Таврике" , люди тоже были уверенны - " как же так , банк уже столько лет работает ?!..." ...
Ещё одно размышление на тему , как так получается , что людям хватает мозгов заработать приличную сумму , но не хватает мозгов ( сверхЛимиты , "металлисты" , индивид. условия ) для того чтобы правильно распорядиться заработанным .
Не всегда «заработать приличную сумму» означает наличие мозгов, иногда бывает и просто наследство или «счастливый случай» типа выигрыша в лотерею с другой стороны Учитывая, что во многих случаях доходность пропорциональна риску, «заработать приличную суму» без рисков очень сложно. Соответственно, человек, заработавший приличную сумму, в большинстве случаев умеет и любит рисковать, поэтому в превышении им фондов ФГВ нет ничего необычного
Подтверждаю.Львиная доля заработка вложение в котлован,когда танки наступали и биткоины,когда все думали,что уже пик и дальше рости не будет.
ЦБ начал подготовку к отключению банков от систем Visa и MasterCard из-за санкций. По данным газеты «Ведомости», регулятор разослал письмо кредитным организациям с просьбой застраховаться на этот случай. Проблемы могут возникнуть у банков, которые подключены к системам Visa и MasterCard не напрямую, а через более крупных партнеров. Среди крупнейших поставщиков таких услуг — «Уралсиб», ВТБ, Росбанк, и Промсвязьбанк. Если они попадут под санкции или обанкротятся, мелкие банки могут лишиться возможности проводить платежи по картам.
ЦБ начал подготовку к отключению банков от систем Visa и MasterCard из-за санкций. По данным газеты «Ведомости», регулятор разослал письмо кредитным организациям с просьбой застраховаться на этот случай. Проблемы могут возникнуть у банков, которые подключены к системам Visa и MasterCard не напрямую, а через более крупных партнеров. Среди крупнейших поставщиков таких услуг — «Уралсиб», ВТБ, Росбанк, и Промсвязьбанк. Если они попадут под санкции или обанкротятся, мелкие банки могут лишиться возможности проводить платежи по картам.
Вы не читаете российских аналитиков, а я читаю, как альтернативные мнения . Так вот там последние пол года ( с апреля точнее) все аналитические обзоры начинаются с обсуждения введения санкций. Введут на полшишечки или на 2/3 шишечки, или на 5/8 , или на 3/7 или не введут, или введут , а когда, а насколько....вообще весь фин сектор каждое утро начинает обсуждаения только с разговора о санкциях.
если бы аналитикам разрешено было матюгаться , то половина отчетов состояли бы из матов в отношении " правильной и гениальной линии партии и правительства великой и могучей"...особенно отчеты были полны уныния и печали после событий в Керченском проливе.
Короче говоря вопрос санкций уже не стоит. Вопрос стоит КОГДА и НАСКОЛЬКО ГЛУБОКО рашкостанну введут !!!