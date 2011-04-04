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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 327328329330
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 08:59

  zzzzzz написав:
  octopus написав:
ЦБ начал подготовку к отключению банков от систем Visa и MasterCard из-за санкций. По данным газеты «Ведомости», регулятор разослал письмо кредитным организациям с просьбой застраховаться на этот случай. Проблемы могут возникнуть у банков, которые подключены к системам Visa и MasterCard не напрямую, а через более крупных партнеров. Среди крупнейших поставщиков таких услуг — «Уралсиб», ВТБ, Росбанк, и Промсвязьбанк. Если они попадут под санкции или обанкротятся, мелкие банки могут лишиться возможности проводить платежи по картам.
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Вы не читаете российских аналитиков, а я читаю, как альтернативные мнения . Так вот там последние пол года ( с апреля точнее) все аналитические обзоры начинаются с обсуждения введения санкций. Введут на полшишечки или на 2/3 шишечки, или на 5/8 , или на 3/7 или не введут, или введут , а когда, а насколько....вообще весь фин сектор каждое утро начинает обсуждаения только с разговора о санкциях.

если бы аналитикам разрешено было матюгаться , то половина отчетов состояли бы из матов в отношении " правильной и гениальной линии партии и правительства великой и могучей"...особенно отчеты были полны уныния и печали после событий в Керченском проливе.

Короче говоря вопрос санкций уже не стоит. Вопрос стоит КОГДА и НАСКОЛЬКО ГЛУБОКО рашкостанну введут !!!

Німеччина виступила проти нових санкцій щодо Росії
https://www.pravda.com.ua/news/2018/12/7/7200566/
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 09:13

  Goodman написав:
  Боня написав:так можно и без штанов остаться ..


у нас социально ориентированное государство , без штанов не оставят.


Вкладчики 200+ Финансовой Инициативы аплодируют стоя. :twisted:
moniks
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 11:38

  moniks написав:
  Goodman написав:
  Боня написав:так можно и без штанов остаться ..


у нас социально ориентированное государство , без штанов не оставят.


Вкладчики 200+ Финансовой Инициативы аплодируют стоя. :twisted:

Значит им штаны оставили точно! :mrgreen:
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 11:50

  Victor37 написав:
  zzzzzz написав:Кремль покупает Альфа-Банк у олигарха Фридмана ?

http://ua-banker.com.ua/news/world/29776

Не совсем понятно зачем это кремлю? Если Альфа достаточно прибыльная, она будет дорого стоить. Но если она будет куплена ВТБ и пр. и станет госом, на нее также могут быть распространены соответствующие санкции, что в свою очередь приведет к уменьшению ее прибыльности, и смысл тогда платить за нее много денег?
Хотя, конечно, если она будет оформлена на какого-нибудь «частника Ролдугина», тогда может и есть смысл

Щоб не вдарили санкціями по ФСБешному бізнесу в Європі, повязаний з Альфа групою можливо.
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:46

Смолий ВСЕХ услышал

НБУ не видит будущего для российских банков в Украине

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/12/8/7200637/
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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