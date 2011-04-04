zzzzzz написав:

octopus написав: ЦБ начал подготовку к отключению банков от систем Visa и MasterCard из-за санкций. По данным газеты «Ведомости», регулятор разослал письмо кредитным организациям с просьбой застраховаться на этот случай. Проблемы могут возникнуть у банков, которые подключены к системам Visa и MasterCard не напрямую, а через более крупных партнеров. Среди крупнейших поставщиков таких услуг — «Уралсиб», ВТБ, Росбанк, и Промсвязьбанк. Если они попадут под санкции или обанкротятся, мелкие банки могут лишиться возможности проводить платежи по картам. Источник

Вы не читаете российских аналитиков, а я читаю, как альтернативные мнения . Так вот там последние пол года ( с апреля точнее) все аналитические обзоры начинаются с обсуждения введения санкций. Введут на полшишечки или на 2/3 шишечки, или на 5/8 , или на 3/7 или не введут, или введут , а когда, а насколько....вообще весь фин сектор каждое утро начинает обсуждаения только с разговора о санкциях.если бы аналитикам разрешено было матюгаться , то половина отчетов состояли бы из матов в отношении " правильной и гениальной линии партии и правительства великой и могучей"...особенно отчеты были полны уныния и печали после событий в Керченском проливе.Короче говоря вопрос санкций уже не стоит. Вопрос стоитрашкостанну введут !!!