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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 328329330331
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 08:22

  Квесторе_поверніться написав:
  Victor37 написав:
  zzzzzz написав:Кремль покупает Альфа-Банк у олигарха Фридмана ?

http://ua-banker.com.ua/news/world/29776

Не совсем понятно зачем это кремлю? Если Альфа достаточно прибыльная, она будет дорого стоить. Но если она будет куплена ВТБ и пр. и станет госом, на нее также могут быть распространены соответствующие санкции, что в свою очередь приведет к уменьшению ее прибыльности, и смысл тогда платить за нее много денег?
Хотя, конечно, если она будет оформлена на какого-нибудь «частника Ролдугина», тогда может и есть смысл

Щоб не вдарили санкціями по ФСБешному бізнесу в Європі, повязаний з Альфа групою можливо.

Дополнительно к теме:

09:02, 11 декабря 2018
Собственники Альфа-Банка обсуждали возможность его продажи

Переговоры велись с некоторыми банками-конкурентами, включая ВТБ и Юникредит, — сообщает Файнэншнл Таймс со ссылкой на несколько осведомленных источников.
Неформальные переговоры не принесли результата. Как утверждает газета, Михаил Фридман хотел бы получить за банк 7-8 миллиардов долларов.

https://echo.msk.ru/news/2331533-echo.html
Victor37
 
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