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Не совсем понятно зачем это кремлю? Если Альфа достаточно прибыльная, она будет дорого стоить. Но если она будет куплена ВТБ и пр. и станет госом, на нее также могут быть распространены соответствующие санкции, что в свою очередь приведет к уменьшению ее прибыльности, и смысл тогда платить за нее много денег? Хотя, конечно, если она будет оформлена на какого-нибудь «частника Ролдугина», тогда может и есть смысл
Щоб не вдарили санкціями по ФСБешному бізнесу в Європі, повязаний з Альфа групою можливо.
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Переговоры велись с некоторыми банками-конкурентами, включая ВТБ и Юникредит, — сообщает Файнэншнл Таймс со ссылкой на несколько осведомленных источников. Неформальные переговоры не принесли результата. Как утверждает газета, Михаил Фридман хотел бы получить за банк 7-8 миллиардов долларов.