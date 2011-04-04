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Не совсем понятно зачем это кремлю? Если Альфа достаточно прибыльная, она будет дорого стоить. Но если она будет куплена ВТБ и пр. и станет госом, на нее также могут быть распространены соответствующие санкции, что в свою очередь приведет к уменьшению ее прибыльности, и смысл тогда платить за нее много денег? Хотя, конечно, если она будет оформлена на какого-нибудь «частника Ролдугина», тогда может и есть смысл
Щоб не вдарили санкціями по ФСБешному бізнесу в Європі, повязаний з Альфа групою можливо.
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Переговоры велись с некоторыми банками-конкурентами, включая ВТБ и Юникредит, — сообщает Файнэншнл Таймс со ссылкой на несколько осведомленных источников. Неформальные переговоры не принесли результата. Как утверждает газета, Михаил Фридман хотел бы получить за банк 7-8 миллиардов долларов.
Там уже спросил , и тут спрошу .Подскажите , У какого банка самые выгодные ( минимальные % за конвертацию и комиссии ) условия по [b]снятию наличных в Чехии [/b], если карту пополнить тут ( в Украине ) гривной . Приват или Альфа ?
У Альфы куча карт с разными условиями, а у привата все просто. 2% за снятие наличных и курс в приложении/на сайте. Лучше всего, клнечно, класть доллары, а не гривны, поедварительно купив их по хорошему курсу.
Кащей написав:У Альфы куча карт с разными условиями, а у привата все просто. 2% за снятие наличных и курс в приложении/на сайте. Лучше всего, клнечно, класть доллары, а не гривны, поедварительно купив их по хорошему курсу.
Во люди себе гемор на одно место находят. Взял нал и не парь сам себе мозг.