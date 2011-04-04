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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 329330331332>
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 08:22

  Квесторе_поверніться написав:
  Victor37 написав:
  zzzzzz написав:Кремль покупает Альфа-Банк у олигарха Фридмана ?

http://ua-banker.com.ua/news/world/29776

Не совсем понятно зачем это кремлю? Если Альфа достаточно прибыльная, она будет дорого стоить. Но если она будет куплена ВТБ и пр. и станет госом, на нее также могут быть распространены соответствующие санкции, что в свою очередь приведет к уменьшению ее прибыльности, и смысл тогда платить за нее много денег?
Хотя, конечно, если она будет оформлена на какого-нибудь «частника Ролдугина», тогда может и есть смысл

Щоб не вдарили санкціями по ФСБешному бізнесу в Європі, повязаний з Альфа групою можливо.

Дополнительно к теме:

09:02, 11 декабря 2018
Собственники Альфа-Банка обсуждали возможность его продажи

Переговоры велись с некоторыми банками-конкурентами, включая ВТБ и Юникредит, — сообщает Файнэншнл Таймс со ссылкой на несколько осведомленных источников.
Неформальные переговоры не принесли результата. Как утверждает газета, Михаил Фридман хотел бы получить за банк 7-8 миллиардов долларов.

https://echo.msk.ru/news/2331533-echo.html
Victor37
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:08

Судя по тому,что в банковской теме обсуждаются Путин ,Трамп,санкции и штрафы,а не акции и проценты по депозитам-дело совсем табак)
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:54

С какой картой выгоднее ехать в Чехию . Не кредиткой !

Там уже спросил , и тут спрошу .Подскажите , У какого банка самые выгодные ( минимальные % за конвертацию и комиссии ) условия по [b]снятию наличных в Чехии [/b], если карту пополнить тут ( в Украине ) гривной . Приват или Альфа ?
Боня
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 18:08

Re: Байки про банки і не тільки....

У Альфы куча карт с разными условиями, а у привата все просто. 2% за снятие наличных и курс в приложении/на сайте. Лучше всего, клнечно, класть доллары, а не гривны, поедварительно купив их по хорошему курсу.
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 18:11

  Кащей написав:У Альфы куча карт с разными условиями, а у привата все просто. 2% за снятие наличных и курс в приложении/на сайте. Лучше всего, клнечно, класть доллары, а не гривны, поедварительно купив их по хорошему курсу.


Во люди себе гемор на одно место находят. Взял нал и не парь сам себе мозг.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 18:15

  zzzzzz написав:Во люди себе гемор на одно место находят. Взял нал и не парь сам себе мозг.

Может человек хочет тут пополнить свою карту, чтоб родственник-заработчанин снял их в Чехии с допки, таким образом сэкономить на переводе (и сделать это фактически мгновенно)?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 18:15

Re: Байки про банки і не тільки....

  Боня написав:Подскажите , У какого банка самые выгодные ( минимальные % за конвертацию и комиссии ) условия по снятию наличных в Чехии ,


Може є сенс вивчити пропозиції карт Укрсибу?

наприклад

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/c ... _alliance/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 18:26

  Вкладчик1234 написав:
  zzzzzz написав:Во люди себе гемор на одно место находят. Взял нал и не парь сам себе мозг.

Может человек хочет тут пополнить свою карту, чтоб родственник-заработчанин снял их в Чехии с допки, таким образом сэкономить на переводе (и сделать это фактически мгновенно)?

Это что-то новенькое )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 18:33

  Вкладчик1234 написав:
  zzzzzz написав:Во люди себе гемор на одно место находят. Взял нал и не парь сам себе мозг.

Может человек хочет тут пополнить свою карту, чтоб родственник-заработчанин снял их в Чехии с допки, таким образом сэкономить на переводе (и сделать это фактически мгновенно)?

Какой-то неправильный заробитчанин :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 18:37

  Faceless написав:
  Вкладчик1234 написав:
  zzzzzz написав:Во люди себе гемор на одно место находят. Взял нал и не парь сам себе мозг.

Может человек хочет тут пополнить свою карту, чтоб родственник-заработчанин снял их в Чехии с допки, таким образом сэкономить на переводе (и сделать это фактически мгновенно)?

Какой-то неправильный заробитчанин :mrgreen:

Ок. Не заробитчанин, а студент
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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