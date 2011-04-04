купить тут крон , правильно я понимаю . Родственник едет на 3 месяца , деньги нужны на первое время .
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Додано: Вів 11 гру, 2018 19:30
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Вів 11 гру, 2018 19:32
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Вів 11 гру, 2018 19:34
Re: Байки про банки і не тільки....
Просто если тут купить доллары , а там менять в обменки - вроде там комиссия есть .
В планах купить тут ( харьков ) НАЛОМ чешские кроны , на первое время .
Додано: Вів 11 гру, 2018 20:58
Если вам очень хочется дать пару копеек банку не смею мешать.
Живите своим умом!
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