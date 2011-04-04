|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 11 гру, 2018 19:30
zzzzzz написав:
Взял нал
купить тут крон , правильно я понимаю . Родственник едет на 3 месяца , деньги нужны на первое время .
-
Боня
-
-
- Повідомлень: 554
- З нами з: 21.03.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 гру, 2018 19:32
Faceless написав:
заробитчанин
мыслите в правильном направлении
-
Боня
-
-
- Повідомлень: 554
- З нами з: 21.03.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 гру, 2018 19:34
Просто если тут купить доллары , а там менять в обменки - вроде там комиссия есть .
В планах купить тут ( харьков ) НАЛОМ чешские кроны , на первое время .
-
Боня
-
-
- Повідомлень: 554
- З нами з: 21.03.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 гру, 2018 20:58
Боня написав:
Просто если тут купить доллары , а там менять в обменки - вроде там комиссия есть .
В планах купить тут ( харьков ) НАЛОМ чешские кроны , на первое время .
Если вам очень хочется дать пару копеек банку не смею мешать.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 29572
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2900 раз.
- Подякували: 4795 раз.
-
- Профіль
-
9
2
1
Додано: Вів 11 гру, 2018 23:34
zzzzzz написав:
Если вам очень хочется дать пару копеек банку не смею мешать.
нет уж , попрошу вас вмешаться и дать конструктивный совет !
Что вы конкретно предлагаете , выезд уже 15 декабря ..И причём тут банк , чешс.кроны собираемся покупать в харьк.обменке .
-
Боня
-
-
- Повідомлень: 554
- З нами з: 21.03.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 гру, 2018 23:37
zzzzzz написав:
Взял нал и не парь сам себе мозг.
нал в какой валюте ? В баксах-евро , так их потом сдавать в чешскую обменку - так там комиссия взымается .
-
Боня
-
-
- Повідомлень: 554
- З нами з: 21.03.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|242
|204093
|
|
|50
|72837
|
|
|18
|17052
|
|