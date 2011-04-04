купить тут крон , правильно я понимаю . Родственник едет на 3 месяца , деньги нужны на первое время .
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 11 гру, 2018 19:30
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Вів 11 гру, 2018 19:32
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Вів 11 гру, 2018 19:34
Re: Байки про банки і не тільки....
Просто если тут купить доллары , а там менять в обменки - вроде там комиссия есть .
В планах купить тут ( харьков ) НАЛОМ чешские кроны , на первое время .
Додано: Вів 11 гру, 2018 20:58
Если вам очень хочется дать пару копеек банку не смею мешать.
Живите своим умом!
Додано: Вів 11 гру, 2018 23:34
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Вів 11 гру, 2018 23:37
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Сер 12 гру, 2018 09:28
Додаткові картки на імярека що їде не були б на заваді.
Так могли б підтримати матеріально на перших порах...мабуть.
Найоперативніше це в Приваті можна зробити.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 09:37
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Але карта платна.
Ще згадав Травел Ідеї. Там вроді теж безплатне.
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