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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 12 гру, 2018 13:28
НБУ ВИЗНАЧИВ ГРАФІК РОБОТИ БАНКІВ ПІД ЧАС СВЯТ
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 12 гру, 2018 23:43
Альфа-ультра до 10К грн в месяц снятие без комиссии (со стороны Альфы) в банкоматах мира (некоторые банки мира могут брать свою комиссию) Карта условно-бесплатна: при наличии 70Кгрн среднемесячно на всех счетах в сумме бесплатно. Еще было при 10 или 12 операциях с крты в магазах тоже бесплатно, но это надо уже смотреть.
Ультра в пакете имеет 2 бесплатных карты в грн и валюте на выбор (дол. или евро).
По моему по 10К бесплатных снятий на каждую карту в отдельности.
Уже не помню, но с дебетных может быть 1% за конвертацию.
Хотя они только именные, можете и не успеть до 15.12...
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