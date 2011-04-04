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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 330331332333
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 13:28

НБУ ВИЗНАЧИВ ГРАФІК РОБОТИ БАНКІВ ПІД ЧАС СВЯТ
Зображення
http://finbalance.com.ua/news/NBU-viznachiv-hrafik-roboti-bankiv-pid-chas-svyat
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 23:43

  Боня написав:
  zzzzzz написав:Взял нал и не парь сам себе мозг.
нал в какой валюте ? В баксах-евро , так их потом сдавать в чешскую обменку - так там комиссия взымается .

Альфа-ультра до 10К грн в месяц снятие без комиссии (со стороны Альфы) в банкоматах мира (некоторые банки мира могут брать свою комиссию) Карта условно-бесплатна: при наличии 70Кгрн среднемесячно на всех счетах в сумме бесплатно. Еще было при 10 или 12 операциях с крты в магазах тоже бесплатно, но это надо уже смотреть.
Ультра в пакете имеет 2 бесплатных карты в грн и валюте на выбор (дол. или евро).
По моему по 10К бесплатных снятий на каждую карту в отдельности.
Уже не помню, но с дебетных может быть 1% за конвертацию.
Хотя они только именные, можете и не успеть до 15.12...
ol_zy
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