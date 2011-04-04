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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 330331332333
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 13:28

НБУ ВИЗНАЧИВ ГРАФІК РОБОТИ БАНКІВ ПІД ЧАС СВЯТ
Зображення
http://finbalance.com.ua/news/NBU-viznachiv-hrafik-roboti-bankiv-pid-chas-svyat
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 23:43

  Боня написав:
  zzzzzz написав:Взял нал и не парь сам себе мозг.
нал в какой валюте ? В баксах-евро , так их потом сдавать в чешскую обменку - так там комиссия взымается .

Альфа-ультра до 10К грн в месяц снятие без комиссии (со стороны Альфы) в банкоматах мира (некоторые банки мира могут брать свою комиссию) Карта условно-бесплатна: при наличии 70Кгрн среднемесячно на всех счетах в сумме бесплатно. Еще было при 10 или 12 операциях с крты в магазах тоже бесплатно, но это надо уже смотреть.
Ультра в пакете имеет 2 бесплатных карты в грн и валюте на выбор (дол. или евро).
По моему по 10К бесплатных снятий на каждую карту в отдельности.
Уже не помню, но с дебетных может быть 1% за конвертацию.
Хотя они только именные, можете и не успеть до 15.12...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 08:44

Re: Байки про банки і не тільки....

Боня написав:
  zzzzzz написав:Взял нал и не парь сам себе мозг.
нал в какой валюте ? В баксах-евро , так их потом сдавать в чешскую обменку - так там комиссия взымается .
В правильных обменках мпнять нужно и не будет комиссии. Братья-арабы не подведут. В Харькове ечли и найдете кроны, то озолотите их продавца.
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 10:29

Re: Байки про банки і не тільки....

Банки «Кредит Днепр», «Конкорд», «Глобус» и Мегабанк выбыли из числа уполномоченных на осуществление бюджетных выплат
Министерство финансов Украины исключило Мегабанк, банки "Кредит Днепр", "Конкорд" и "Глобус" (все - Киев) из числа уполномоченных на выплату пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений.

Как сообщается на сайте ведомства, соответствующее решение приняла конкурсная комиссия при Минфине после изучения ежеквартальной отчетности уполномоченных банков во время внеочередного заседания 10 декабря 2018 года.

Таким образом, в перечне уполномоченных банков осталось 39 кредитных учреждений: Укрэксимбанк, Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, Кредобанк, УкрСиббанк, Идея Банк, Креди Агриколь Банк, Пиреус Банк МКБ, Альфа-банк, ОТП Банк, Банк Альянс, "Львов", Инудстриалбанк, МТБ Банк, "Пивденный", Полтава-банк, ПУМБ, Восточно-украинский банк "Грант", Скай Банк, Юнекс Банк, Коммерческий индустриальный банк, Универсал Банк, АКБ "Радабанк", Банк Восток, Банк инвестиций и сбережений, Мотор-банк, Акордбанк, Кристалбанк, "Сич", "Клиринговый дом", Метабанк, МИБ, Поликомбанк, Правекс Банк, ТАСкомбанк и Укрбудинвестбанк.

Помимо этого Минфин сообщил, что планируемый 10 декабря конкурс на отбор новых банков не состоялся, поскольку только один претендент подал в установленные сроки конкурсную документацию.
Гурман
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