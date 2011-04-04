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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 13 гру, 2018 22:09
грн. и у.е. крайняк до 01 февраля. а потом только после выборов, если всё пройдёт гладко можно положить грн. до осени, а у.е. держать под подушкой до конца 19г.. ведь осенью ещё одни выборы, да и должок украины не слабый надо будет отдавать в 19г.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 13 гру, 2018 22:40
З нового року українці зможуть здавати значно пошкоджені банкноти гривні до уповноважених банків
Постанова № 134 набирає чинності з 02 січня 2019 року.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 13 гру, 2018 23:01
и не говори.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 04:47
Так я всегда в гривне на 2-3 года открываю.
Поэтому до сих пор получаю каждый месяц 21,5% от Глобуса, 19,5% от Земели и 19% от Форварда. Ну и 18,5% от кучи других банков.
Причем, курс доллара как был 27-28 в момент открытия этих депозитов, так и сейчас такой же.
Жадность и Отвага!
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