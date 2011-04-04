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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 331332333334
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 22:09

грн. и у.е. крайняк до 01 февраля. а потом только после выборов, если всё пройдёт гладко можно положить грн. до осени, а у.е. держать под подушкой до конца 19г.. ведь осенью ещё одни выборы, да и должок украины не слабый надо будет отдавать в 19г. :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 22:40

З нового року українці зможуть здавати значно пошкоджені банкноти гривні до уповноважених банків

Постанова № 134 набирає чинності з 02 січня 2019 року.

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 23:01

  zzzzzz написав:
  lubopytnaya написав:Алексей77
Гривна на два года
Валюта на год

Ух,круто)

и не говори.
Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах... Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем!
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 01:56

Кто-то взломал сайт Минсоцполитики Украины :wink:

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l66
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 04:47

  zzzzzz написав:
  lubopytnaya написав:Алексей77
Гривна на два года
Валюта на год


Ух,круто)

Так я всегда в гривне на 2-3 года открываю.
Поэтому до сих пор получаю каждый месяц 21,5% от Глобуса, 19,5% от Земели и 19% от Форварда. Ну и 18,5% от кучи других банков.
Причем, курс доллара как был 27-28 в момент открытия этих депозитов, так и сейчас такой же.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:26

  lubopytnaya написав:
  zzzzzz написав:
  lubopytnaya написав:Алексей77
Гривна на два года
Валюта на год


Ух,круто)

Так я всегда в гривне на 2-3 года открываю.
Поэтому до сих пор получаю каждый месяц 21,5% от Глобуса, 19,5% от Земели и 19% от Форварда. Ну и 18,5% от кучи других банков.
Причем, курс доллара как был 27-28 в момент открытия этих депозитов, так и сейчас такой же.

Для таких операцій треба мати яйця :lol:
Chuprynka
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:27

  lubopytnaya написав:
  zzzzzz написав:
  lubopytnaya написав:Алексей77
Гривна на два года
Валюта на год


Ух,круто)

Так я всегда в гривне на 2-3 года открываю.
Поэтому до сих пор получаю каждый месяц 21,5% от Глобуса, 19,5% от Земели и 19% от Форварда. Ну и 18,5% от кучи других банков.
Причем, курс доллара как был 27-28 в момент открытия этих депозитов, так и сейчас такой же.

Депо в Шаромиги на скільки років відкрите?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:31

Re: Байки про банки і не тільки....

  lubopytnaya написав:Причем, курс доллара как был 27-28 в момент открытия этих депозитов, так и сейчас такой же.


чистая правда, с дня выплат в Дельте удвоил выплаченную сумму денег.
прыгал по грн акциям . Были бы баксы , лежали бы мертвым грузом.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:40

Re: Байки про банки і не тільки....

  Goodman написав:Были бы баксы , лежали бы мертвым грузом.

Для чого мертвим?
В Моєму банку на 3 роки під 7% річних.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:59

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:В Моєму банку на 3 роки під 7% річних.


Это шутка. Вы потом заберете?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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