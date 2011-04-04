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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 332333334335
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:42

Моя банка, сама надійна банка в світі! :)

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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:45

greenozon в нашем регионе прячут в трубки подвесов штор. в банкк трухнут.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлень: 2683
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Подякував: 579 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 10:31

По ідеї всім депо-бонусним-людям мінфін прислав таку НР цукерку -

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+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3662
З нами з: 01.06.14
Подякував: 177 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 332333334335
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