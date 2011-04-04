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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:42
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Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:45
greenozon в нашем регионе прячут в трубки подвесов штор. в банкк трухнут.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 15 гру, 2018 10:31
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+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 15 гру, 2018 11:36
greenozon ДА
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 15 гру, 2018 11:54
На этом форуме все давно знают, что крепче, чем у любопытной и не бывает
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