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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 332333334335
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:42

Моя банка, сама надійна банка в світі! :)

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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:45

greenozon в нашем регионе прячут в трубки подвесов штор. в банкк трухнут.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 10:31

По ідеї всім депо-бонусним-людям мінфін прислав таку НР цукерку -

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Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 11:36

greenozon ДА
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 11:54

  Chuprynka написав:
  lubopytnaya написав:
  zzzzzz написав:
Ух,круто)

Так я всегда в гривне на 2-3 года открываю.
Поэтому до сих пор получаю каждый месяц 21,5% от Глобуса, 19,5% от Земели и 19% от Форварда. Ну и 18,5% от кучи других банков.
Причем, курс доллара как был 27-28 в момент открытия этих депозитов, так и сейчас такой же.

Для таких операцій треба мати яйця :lol:

На этом форуме все давно знают, что крепче, чем у любопытной и не бывает :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 14:43

  greenozon написав:З нового року українці зможуть здавати значно пошкоджені банкноти гривні до уповноважених банків

Постанова № 134 набирає чинності з 02 січня 2019 року.

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838

це перемога!!!!
хоча в Польщі спокіно приймають в банк купюри долара які тут "старі, зношені і блаблабла"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 14:52

  flyman написав:хоча в Польщі спокіно приймають в банк купюри долара які тут "старі, зношені і блаблабла"

если честно, то не всегда.
часто только через терминал получается вносить.
кассы светят точно так же, как и здесь.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 15:26

  Yuri_T написав:
  flyman написав:хоча в Польщі спокіно приймають в банк купюри долара які тут "старі, зношені і блаблабла"

если честно, то не всегда.
часто только через терминал получается вносить.
кассы светят точно так же, как и здесь.


Точніше зовсім не хочуть приймати. В платомат можна всунути.
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 15:30

  reef написав:Для покупок - долларовая карта (не Евро!), в банкомате лучше не снимать. Крону можете, конечно, купить немного, но лучше доллары. По мере необходимости меняете в обменке доллары на кроны. Курс в обменке сильно отличается. Как правило, лучший курс в арабских обменках.

в Європу з доларами?
в Чехії євро іде на ура!!!
навіть в супермаркетах можна, готівкою.....
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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