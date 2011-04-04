|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:42
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:45
greenozon в нашем регионе прячут в трубки подвесов штор. в банкк трухнут.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 15 гру, 2018 10:31
По ідеї всім депо-бонусним-людям мінфін прислав таку НР цукерку -
Применить промо-код очень легко:
Скопируйте промо-код с нашего письма
Укажите его при оформлении своей заявки на участие в акции в период с 15.12.18 по 31.12.18
Откройте депозит в банке и подтвердите его у нас на портале в период с 15.12.18 по 31.12.18
Получите +200 гривен дополнительно к вашему бонусу при оформлении депозита по одному банку и +500 гривен при оформлении депозита по двум банкам и больше.
В акции принимают участие все банки, представленные на странице акции "Бонус к депозитам", по которым предусмотрена выплата бонуса.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 15 гру, 2018 11:36
greenozon ДА
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 15 гру, 2018 11:54
На этом форуме все давно знают, что крепче, чем у любопытной и не бывает
Додано: Суб 15 гру, 2018 14:43
це перемога!!!!
хоча в Польщі спокіно приймають в банк купюри долара які тут "старі, зношені і блаблабла"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 15 гру, 2018 14:52
если честно, то не всегда.
часто только через терминал получается вносить.
кассы светят точно так же, как и здесь.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Суб 15 гру, 2018 15:26
Додано: Суб 15 гру, 2018 15:30
в Європу з доларами?
в Чехії євро іде на ура!!!
навіть в супермаркетах можна, готівкою.....
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 16 гру, 2018 11:14
Re: Байки про банки і не тільки....
Зненацька знадобилась така древня річ як підписка на паперовий журнал Хтось в курсі, отут можна кредиткою платити чи в них це окомісено?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
|