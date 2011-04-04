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Guineapig написав:Интересно, какая доходность по депозитам в 2018? Какие виды на 2019, доходность депозитов в БСУ подымется?
18%.
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