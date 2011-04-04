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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 333334335336
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 11:20

Re: Байки про банки і не тільки....

chipmunk написав: Хтось в курсі, отут можна кредиткою платити чи в них це окомісено? http://presa.ua/

Можна. Комісія лише самого сервісу, яка вказується до оплати. Проходить як покупка. В Моно ще й 20% кешбеку було за давніх часів.)
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 20:54

Re: Байки про банки і не тільки....

Интересно, какая доходность по депозитам в 2018?
Какие виды на 2019, доходность депозитов в БСУ подымется?
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 21:00

  Guineapig написав:Интересно, какая доходность по депозитам в 2018?
Какие виды на 2019, доходность депозитов в БСУ подымется?

18%.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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