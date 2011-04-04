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Guineapig написав:Интересно, какая доходность по депозитам в 2018? Какие виды на 2019, доходность депозитов в БСУ подымется?
18%.
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reef написав:Для покупок - долларовая карта (не Евро!), в банкомате лучше не снимать. Крону можете, конечно, купить немного, но лучше доллары. По мере необходимости меняете в обменке доллары на кроны. Курс в обменке сильно отличается. Как правило, лучший курс в арабских обменках.
в Європу з доларами? в Чехії євро іде на ура!!! навіть в супермаркетах можна, готівкою.....
Насколько я понимаю, при оплате в Чехии картой, крона будет конвертироваться через доллар. Поэтому платёжная карта лучше в долларах.
reef написав:Для покупок - долларовая карта (не Евро!), в банкомате лучше не снимать. Крону можете, конечно, купить немного, но лучше доллары. По мере необходимости меняете в обменке доллары на кроны. Курс в обменке сильно отличается. Как правило, лучший курс в арабских обменках.
в Європу з доларами? в Чехії євро іде на ура!!! навіть в супермаркетах можна, готівкою.....
Насколько я понимаю, при оплате в Чехии картой, крона будет конвертироваться через доллар. Поэтому платёжная карта лучше в долларах.
Извините что вмешиваюсь, но почему через доллар? Евровый мастер - на прямую, гривневый - через евро. Разве что БИН евро карты в дол. и она гривневая, тогда всякое может быть, даже самое печальное (UAH-USD-EUR-крона )
reef написав:Насколько я понимаю, при оплате в Чехии картой, крона будет конвертироваться через доллар. Поэтому платёжная карта лучше в долларах.
Извините что вмешиваюсь, но почему через доллар? Евровый мастер - на прямую, гривневый - через евро. Разве что БИН евро карты в дол. и она гривневая, тогда всякое может быть, даже самое печальное (UAH-USD-EUR-крона )
В своё время, перед поездкой в Чехию, разбирался здесь на finance.ua и мне объяснили, что валюты в Европе (кроме еврозоны) конвертируются через доллар. По факту так и оказалось. Возможно сейчас что-то поменялось.