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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 17 гру, 2018 14:32
greenozon написав:
Реально цікаво - для кого НБУ робить усю цю мега-валютну-лібералізацію
Есть версия, что для себя.
Серьезный эффект от валютных ограничений наблюдается очень непродолжнительное время после их введения. Сейчас ситуация на валютном рынке спокойная, поэтому ограничения нужно максимально отменить, чтобы, в случае нового кризиса, иметь возможность снова воспользоваться этим инструментом.
Когда гайки постоянно затянуты, крайне ограничены возможности для маневра.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 17:18
Rainbow написав: reef написав: flyman написав:
в Європу з доларами?
в Чехії євро іде на ура!!!
навіть в супермаркетах можна, готівкою.....
Насколько я понимаю, при оплате в Чехии картой, крона будет конвертироваться через доллар. Поэтому платёжная карта лучше в долларах.
Извините что вмешиваюсь, но почему через доллар?Евровый мастер - на прямую, гривневый - через евро.
Разве что БИН евро карты в дол. и она гривневая, тогда всякое может быть, даже самое печальное (UAH-USD-EUR-крона
)
это повсеместное заблуждение. как правило все валюты кроме евро конвертируются через доллар, хоть у мастера, хоть у визы.
просто мастер в зависимости от договора с банком эмитентом карты может конвертировать не только через доллар, но и через евро - но в украинских банках это редкий случай
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Додано: Пон 17 гру, 2018 17:39
Del
Востаннє редагувалось l66
в Пон 17 гру, 2018 18:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 17:43
l66 написав:
С цифровой элетронной подписью можно получить справку из налоговой только по своему ИНН или по чужому тоже?
на чужого надо его ЕЦП
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: Пон 17 гру, 2018 17:44
l66 написав:
С цифровой элетронной подписью можно получить справку из налоговой только по своему ИНН или по чужому тоже?
как вы это себе представляете? я заказую справку о доходах на ваш ИНН и изучаю ее? )
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Додано: Пон 17 гру, 2018 18:08
Stringer написав: Chuprynka написав: lubopytnaya написав:
Так я всегда в гривне на 2-3 года открываю. Поэтому до сих пор получаю каждый месяц 21,5% от Глобуса, 19,5% от Земели и 19% от Форварда. Ну и 18,5% от кучи других банков.
Причем, курс доллара как был 27-28 в момент открытия этих депозитов, так и сейчас такой же.
На этом форуме все давно знают, что крепче, чем у любопытной и не бывает
У нее нет времени бегать, забила фондом банку и на работу
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