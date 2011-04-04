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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 334335336337
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 14:32

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:Реально цікаво - для кого НБУ робить усю цю мега-валютну-лібералізацію

Есть версия, что для себя.
Серьезный эффект от валютных ограничений наблюдается очень непродолжнительное время после их введения. Сейчас ситуация на валютном рынке спокойная, поэтому ограничения нужно максимально отменить, чтобы, в случае нового кризиса, иметь возможность снова воспользоваться этим инструментом.
Когда гайки постоянно затянуты, крайне ограничены возможности для маневра.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:18

  Rainbow написав:
  reef написав:
  flyman написав:в Європу з доларами?
в Чехії євро іде на ура!!!
навіть в супермаркетах можна, готівкою.....


Насколько я понимаю, при оплате в Чехии картой, крона будет конвертироваться через доллар. Поэтому платёжная карта лучше в долларах.

Извините что вмешиваюсь, но почему через доллар?
Евровый мастер - на прямую, гривневый - через евро.
Разве что БИН евро карты в дол. и она гривневая, тогда всякое может быть, даже самое печальное (UAH-USD-EUR-крона :twisted: :cry: )

это повсеместное заблуждение. как правило все валюты кроме евро конвертируются через доллар, хоть у мастера, хоть у визы.
просто мастер в зависимости от договора с банком эмитентом карты может конвертировать не только через доллар, но и через евро - но в украинских банках это редкий случай
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:39

Del
Востаннє редагувалось l66 в Пон 17 гру, 2018 18:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:43

  l66 написав:С цифровой элетронной подписью можно получить справку из налоговой только по своему ИНН или по чужому тоже?

на чужого надо его ЕЦП
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:44

  l66 написав:С цифровой элетронной подписью можно получить справку из налоговой только по своему ИНН или по чужому тоже?


как вы это себе представляете? я заказую справку о доходах на ваш ИНН и изучаю ее? )
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 18:08

  Stringer написав:
  Chuprynka написав:
  lubopytnaya написав:Так я всегда в гривне на 2-3 года открываю. Поэтому до сих пор получаю каждый месяц 21,5% от Глобуса, 19,5% от Земели и 19% от Форварда. Ну и 18,5% от кучи других банков.
Причем, курс доллара как был 27-28 в момент открытия этих депозитов, так и сейчас такой же.

На этом форуме все давно знают, что крепче, чем у любопытной и не бывает :mrgreen:

У нее нет времени бегать, забила фондом банку и на работу :)
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