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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 17 гру, 2018 14:32
greenozon написав:
Реально цікаво - для кого НБУ робить усю цю мега-валютну-лібералізацію
Есть версия, что для себя.
Серьезный эффект от валютных ограничений наблюдается очень непродолжнительное время после их введения. Сейчас ситуация на валютном рынке спокойная, поэтому ограничения нужно максимально отменить, чтобы, в случае нового кризиса, иметь возможность снова воспользоваться этим инструментом.
Когда гайки постоянно затянуты, крайне ограничены возможности для маневра.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 17:18
Rainbow написав: reef написав: flyman написав:
в Європу з доларами?
в Чехії євро іде на ура!!!
навіть в супермаркетах можна, готівкою.....
Насколько я понимаю, при оплате в Чехии картой, крона будет конвертироваться через доллар. Поэтому платёжная карта лучше в долларах.
Извините что вмешиваюсь, но почему через доллар?Евровый мастер - на прямую, гривневый - через евро.
Разве что БИН евро карты в дол. и она гривневая, тогда всякое может быть, даже самое печальное (UAH-USD-EUR-крона
)
это повсеместное заблуждение. как правило все валюты кроме евро конвертируются через доллар, хоть у мастера, хоть у визы.
просто мастер в зависимости от договора с банком эмитентом карты может конвертировать не только через доллар, но и через евро - но в украинских банках это редкий случай
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Додано: Пон 17 гру, 2018 17:43
l66 написав:
С цифровой элетронной подписью можно получить справку из налоговой только по своему ИНН или по чужому тоже?
на чужого надо его ЕЦП
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: Пон 17 гру, 2018 17:44
l66 написав:
С цифровой элетронной подписью можно получить справку из налоговой только по своему ИНН или по чужому тоже?
как вы это себе представляете? я заказую справку о доходах на ваш ИНН и изучаю ее? )
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Додано: Пон 17 гру, 2018 18:08
Stringer написав: Chuprynka написав: lubopytnaya написав:
Так я всегда в гривне на 2-3 года открываю. Поэтому до сих пор получаю каждый месяц 21,5% от Глобуса, 19,5% от Земели и 19% от Форварда. Ну и 18,5% от кучи других банков.
Причем, курс доллара как был 27-28 в момент открытия этих депозитов, так и сейчас такой же.
На этом форуме все давно знают, что крепче, чем у любопытной и не бывает
У нее нет времени бегать, забила фондом банку и на работу
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Додано: Пон 17 гру, 2018 19:36
Коллеги, кто оформил 5% бонус от Минфина - я правильно помню, что бонус даётся из расчета 3 месяца, т.е кешбек будет всего 1,25% и не больше?
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Додано: Пон 17 гру, 2018 19:39
Кащей написав:
В Харькове ечли и найдете кроны, то озолотите их продавца.
купили кроны , в Харькове , по 1,25 гр. за 1 крону . Думаете озолотили ?
зато теперь не надо платить за конвертацию , и комиссию при обмене бакса на крону в Праге .
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Додано: Пон 17 гру, 2018 20:00
Кабмин одобрил повышение порога операций для финмониторинга в 2 раза
Кабинет министров поддержал проект закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.
"Этот законопроект адаптирует украинское законодательство по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов к нормам четвертой Директивы ЕС 2015/849 и Регламента ЕС 2015/847, стандартов Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF)", – сказано в сообщении.
Адаптация этих норм предусмотрена договоренностями Украины с Европейским Союзом и Международным валютным фондом.
"Принятие этого законопроекта – это пропуск для Украины в цивилизованный мир стран, защищающих права граждан и обеспечивают национальную безопасность правовыми методами борьбы с отмыванием доходов", – отметил заместитель министра финансов Сергей Верланов.
Законопроект, в частности, предлагает уменьшить количество признаков финансовых операций, о которых банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и другие финансовые учреждения-субъекты первичного финансового мониторинга (СПФМ) обязаны сообщать Госфинмониторинг.
При этом со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн увеличивается сумма операций, о которых они должны обязательно отчитываться, если их осуществляют политически значимые лица или клиенты из стран, не выполняющих рекомендации борцов с легализацией.
В то же время, предусматривается применение риск-ориентированного подхода субъектами первичного финансового мониторинга при проведении надлежащей проверки своих клиентов и соответственно переход к кейсам отчетности о подозрительных операциях (деятельность) своих клиентов.
"В перечень специально определенных СПФМ передадут субъектов хозяйствования, которые предоставляют информационно-консультационные услуги по вопросам налогообложения, то есть аудиторов, ревизоров и налоговых консультантов, поскольку существует риск того, что их услуги могут быть использованы для отмывания доходов от преступной деятельности или с целью финансирования терроризма", – отмечается в сообщении.
Проект закона также детализирует механизм замораживания активов и остановки финансовых операций, усиливает требования к раскрытию конечных бенефициарных владельцев компаний, а также ужесточает санкции за нарушение этих требований.
"Так, за непредставление, несвоевременное представление, или представление недостоверной информации придется заплатить уже не 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тыс. грн), а 50 000 минимумов – 850 тыс. грн. Нарушение порядка приостановления финансовых операций будет стоить не 34 тыс. грн, а 1,7 млн грн, а невыполнение законных требований должностных лиц субъектов государственного финансового мониторинга обойдется в 85-170 тыс. грн", – подчеркивается в сообщении.
Проект предусматривает также создание Государственного реестра национальных общественных деятелей и членов их семей. Это должна быть автоматизированная электронно-поисковая система сбора, учета, накопления, обработки, защиты и предоставления информации, которая даст возможность субъектам первичного финансового мониторинга сопоставлять (в том числе в автоматическом режиме) полученные идентификационные данные, позволяющие установить конечного бенефициарного владельца, с данным Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Проектом закона вводится также обязанность для платежных систем сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода; обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе платежа; устанавливать меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений, и сбору денег или имущества для террористических целей.
Живите своим умом!
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