RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 335336337338
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:01

Re: Байки про банки і не тільки....

  Сибарит написав:Та там 50 сторінок...ноу комент. (c)


ничего не свято.
там в конце есть пук - дистанционное открытие счетов в банках с помощью банкИД .
где и у кого?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2689
З нами з: 23.11.14
Подякував: 579 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:02

  Stringer написав:Коллеги, кто оформил 5% бонус от Минфина - я правильно помню, что бонус даётся из расчета 3 месяца, т.е кешбек будет всего 1,25% и не больше?

Шо, никто не оформлял в чёрную пятницу бонус от Минфина?
Stringer
 
Повідомлень: 8770
З нами з: 23.01.13
Подякував: 256 раз.
Подякували: 1219 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:04

  Stringer написав:
  Stringer написав:Коллеги, кто оформил 5% бонус от Минфина - я правильно помню, что бонус даётся из расчета 3 месяца, т.е кешбек будет всего 1,25% и не больше?

Шо, никто не оформлял в чёрную пятницу бонус от Минфина?

Люди субсидии оформляют.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6957
З нами з: 03.11.08
Подякував: 378 раз.
Подякували: 995 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:05

Re: Байки про банки і не тільки....

  Stringer написав:Шо, никто не оформлял в чёрную пятницу бонус от Минфина?


На каждом сайте стоны , что Ч/П в Украине - это развод из разводов.
Че ж разводиться попусту. Рубите КЭШ , валютные качельки - мало?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2689
З нами з: 23.11.14
Подякував: 579 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:08

Re: Байки про банки і не тільки....

  ruvex написав:Люди субсидии оформляют.


"это все" вылезет на летний, неотопительный период.
Зима - это период первых двух кварталов 2018 года. сейчас по субсидиям торбят семейный стан , трудоустройство и оплату ЕСВ.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2689
З нами з: 23.11.14
Подякував: 579 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:20

  Goodman написав:
  ruvex написав:Люди субсидии оформляют.


"это все" вылезет на летний, неотопительный период.
Зима - это период первых двух кварталов 2018 года. сейчас по субсидиям торбят семейный стан , трудоустройство и оплату ЕСВ.

Я к тому, что им некогда было оформлять чёрную пятницу бонус от Минфина. :mrgreen:
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6957
З нами з: 03.11.08
Подякував: 378 раз.
Подякували: 995 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 23:17

  Stringer написав:
  Rainbow написав:
  flyman написав:в Європу з доларами?
в Чехії євро іде на ура!!!
навіть в супермаркетах можна, готівкою.....
  reef написав:
Насколько я понимаю, при оплате в Чехии картой, крона будет конвертироваться через доллар. Поэтому платёжная карта лучше в долларах.

Извините что вмешиваюсь, но почему через доллар?
Евровый мастер - на прямую, гривневый - через евро.
Разве что БИН евро карты в дол. и она гривневая, тогда всякое может быть, даже самое печальное (UAH-USD-EUR-крона :twisted: :cry: )

это повсеместное заблуждение. как правило все валюты кроме евро конвертируются через доллар, хоть у мастера, хоть у визы.
просто мастер в зависимости от договора с банком эмитентом карты может конвертировать не только через доллар, но и через евро - но в украинских банках это редкий случай

есть и исключения, вроде как моно через евро конвертит, если уже не поменяли.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4732
З нами з: 20.01.15
Подякував: 289 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 23:30

  Stringer написав:
  Stringer написав:Коллеги, кто оформил 5% бонус от Минфина - я правильно помню, что бонус даётся из расчета 3 месяца, т.е кешбек будет всего 1,25% и не больше?

Шо, никто не оформлял в чёрную пятницу бонус от Минфина?


Оформив, але ще період виплати не пройшов (32 дні вроді)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3679
З нами з: 01.06.14
Подякував: 177 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 23:32

  greenozon написав:
  Stringer написав:
  Stringer написав:Коллеги, кто оформил 5% бонус от Минфина - я правильно помню, что бонус даётся из расчета 3 месяца, т.е кешбек будет всего 1,25% и не больше?

Шо, никто не оформлял в чёрную пятницу бонус от Минфина?


Оформив, але ще період виплати не пройшов (32 дні вроді)

Ну так 5% годовых даётся только к вкаладу на три месяца?
Stringer
 
Повідомлень: 8770
З нами з: 23.01.13
Подякував: 256 раз.
Подякували: 1219 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 23:49

  Stringer написав:
  greenozon написав:
  Stringer написав:Ну так 5% годовых даётся только к вкаладу на три месяца?


По умовах Чорної П'ятниці Мінфіну лише 3-місячні депо брали участь

детально по бонусах питайтесь в мадам Любопитної. Вона профі 101 рівня :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3679
З нами з: 01.06.14
Подякував: 177 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 335336337338
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
242 204535
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 14:22
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 73315
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 17349
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1829)
17.12.2018 23:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.