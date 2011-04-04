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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 17 гру, 2018 22:01
Сибарит написав:
Та там 50 сторінок...ноу комент. (c)
ничего не свято.
там в конце есть пук - дистанционное открытие счетов в банках с помощью банкИД .
где и у кого?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Додано: Пон 17 гру, 2018 22:02
Stringer написав:
Коллеги, кто оформил 5% бонус от Минфина - я правильно помню, что бонус даётся из расчета 3 месяца, т.е кешбек будет всего 1,25% и не больше?
Шо, никто не оформлял в чёрную пятницу бонус от Минфина?
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Stringer
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Додано: Пон 17 гру, 2018 22:04
Stringer написав: Stringer написав:
Коллеги, кто оформил 5% бонус от Минфина - я правильно помню, что бонус даётся из расчета 3 месяца, т.е кешбек будет всего 1,25% и не больше?
Шо, никто не оформлял в чёрную пятницу бонус от Минфина?
Люди субсидии оформляют.
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ruvex
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Додано: Пон 17 гру, 2018 22:05
Stringer написав:
Шо, никто не оформлял в чёрную пятницу бонус от Минфина?
На каждом сайте стоны , что Ч/П в Украине - это развод из разводов.
Че ж разводиться попусту. Рубите КЭШ , валютные качельки - мало?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Додано: Пон 17 гру, 2018 22:08
ruvex написав:
Люди субсидии оформляют.
"это все" вылезет на летний, неотопительный период.
Зима - это период первых двух кварталов 2018 года. сейчас по субсидиям торбят семейный стан , трудоустройство и оплату ЕСВ.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Додано: Пон 17 гру, 2018 22:20
Goodman написав: ruvex написав:
Люди субсидии оформляют.
"это все" вылезет на летний, неотопительный период.
Зима - это период первых двух кварталов 2018 года. сейчас по субсидиям торбят семейный стан , трудоустройство и оплату ЕСВ.
Я к тому, что им некогда было оформлять чёрную пятницу бонус от Минфина.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 23:17
Stringer написав: Rainbow написав: flyman написав:
в Європу з доларами?
в Чехії євро іде на ура!!!
навіть в супермаркетах можна, готівкою.....
reef написав:
Насколько я понимаю, при оплате в Чехии картой, крона будет конвертироваться через доллар. Поэтому платёжная карта лучше в долларах.
Извините что вмешиваюсь, но почему через доллар?Евровый мастер - на прямую, гривневый - через евро.
Разве что БИН евро карты в дол. и она гривневая, тогда всякое может быть, даже самое печальное (UAH-USD-EUR-крона
)
это повсеместное заблуждение. как правило все валюты кроме евро конвертируются через доллар, хоть у мастера, хоть у визы.
просто мастер в зависимости от договора с банком эмитентом карты может конвертировать не только через доллар, но и через евро - но в украинских банках это редкий случай
есть и исключения, вроде как моно через евро конвертит, если уже не поменяли.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 23:30
Stringer написав: Stringer написав:
Коллеги, кто оформил 5% бонус от Минфина - я правильно помню, что бонус даётся из расчета 3 месяца, т.е кешбек будет всего 1,25% и не больше?
Шо, никто не оформлял в чёрную пятницу бонус от Минфина?
Оформив, але ще період виплати не пройшов (32 дні вроді)
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greenozon
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Додано: Пон 17 гру, 2018 23:32
greenozon написав: Stringer написав: Stringer написав:
Коллеги, кто оформил 5% бонус от Минфина - я правильно помню, что бонус даётся из расчета 3 месяца, т.е кешбек будет всего 1,25% и не больше?
Шо, никто не оформлял в чёрную пятницу бонус от Минфина?
Оформив, але ще період виплати не пройшов (32 дні вроді)
Ну так 5% годовых даётся только к вкаладу на три месяца?
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Stringer
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Додано: Пон 17 гру, 2018 23:49
По умовах Чорної П'ятниці Мінфіну лише 3-місячні депо брали участь
детально по бонусах питайтесь в мадам Любопитної. Вона профі 101 рівня
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greenozon
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