Судя из обсуждения на форуме от viewtopic.php?p=4506708#p4506708 то на 3-х.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 18 гру, 2018 13:14
Судя из обсуждения на форуме от viewtopic.php?p=4506708#p4506708 то на 3-х.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 18 гру, 2018 13:36
Re: Байки про банки і не тільки....
Господа!
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