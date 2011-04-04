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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 336337338339
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:14

  Stringer написав:Ну так 5% годовых даётся только к вкаладу на три месяца?

Судя из обсуждения на форуме от viewtopic.php?p=4506708#p4506708 то на 3-х.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:36

Re: Байки про банки і не тільки....

Господа!
Где сейчас Вы размещаете гривну? Какие есть интересные предложения?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:41

  ruvex написав:
  Stringer написав:Ну так 5% годовых даётся только к вкаладу на три месяца?

Судя из обсуждения на форуме от viewtopic.php?p=4506708#p4506708 то на 3-х.

Да, я помню это обсуждение, только подтверждение этому не могу нигде найти
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 14:11

  Stringer написав:
  ruvex написав:
  Stringer написав:Ну так 5% годовых даётся только к вкаладу на три месяца?

Судя из обсуждения на форуме от viewtopic.php?p=4506708#p4506708 то на 3-х.

Да, я помню это обсуждение, только подтверждение этому не могу нигде найти

viewtopic.php?p=4506959#p4506959
только картинка на память осталась
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 14:26

  vollena71 написав:
  Stringer написав:
  ruvex написав:Судя из обсуждения на форуме от viewtopic.php?p=4506708#p4506708 то на 3-х.

Да, я помню это обсуждение, только подтверждение этому не могу нигде найти

viewtopic.php?p=4506959#p4506959
только картинка на память осталась

Ага, весь Минфин облазил даже намёка, ни на акцию, ни на ее условия не нашёл
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 15:10

  Алексей77 написав:Господа!
Где сейчас Вы размещаете гривну? Какие есть интересные предложения?

Стовпи
Львівький швейцар 17% рік, виплата щомісячно, ціна 2500.
Шаромига 17,6% від 1.5 роки, виплата щомісячно, ціна 1000.
Сосіс банка 17,5%, рік, виплата щомісячно, ціна 5000.
Закарпатський конячник, 18%, півроку, ціна 5000 або 17,5%, 5 років.
Не стовпи
Фарс - більше 19%. Деталі на сайті і мінфіні.
Ну і Бабай банка балує відсотками кажуть.
В Комси і Сіми ще є біля 18%, трішки менше.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:24

Stringer в результаті 1,25% від суми.
Проте для точного підтвердження спробуйте задати своє запитання тут https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
https://clip2net.com/s/3YHDwwv

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:53

  Квесторе_поверніться написав:
  Алексей77 написав:Господа!
Где сейчас Вы размещаете гривну? Какие есть интересные предложения?

Стовпи
Львівький швейцар 17% рік, виплата щомісячно, ціна 2500.
Шаромига 17,6% від 1.5 роки, виплата щомісячно, ціна 1000.
Сосіс банка 17,5%, рік, виплата щомісячно, ціна 5000.
Закарпатський конячник, 18%, півроку, ціна 5000 або 17,5%, 5 років.
Не стовпи
Фарс - більше 19%. Деталі на сайті і мінфіні.
Ну і Бабай банка балує відсотками кажуть.
В Комси і Сіми ще є біля 18%, трішки менше.

Ще забули: АбракадабраБанк і Абабагаламага 8)
ТИХИЙ
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