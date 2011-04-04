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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 18 гру, 2018 17:10
Алексей77 написав:
Есть ли у коллег ожидание роста ставочек по долл. и гривне в первом полугодии? Или сейчас уже можно смело продлевать на год?
Моя думка - перед НовимРоком банки залучають макс. ліквідності (акційні новорічні депозити)
після НР і свят - мабуть піде на спад.
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greenozon
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Додано: Вів 18 гру, 2018 18:24
Квесторе_поверніться написав: Алексей77 написав:
Господа!
Где сейчас Вы размещаете гривну? Какие есть интересные предложения?
Стовпи
Львівький швейцар 17% рік, виплата щомісячно, ціна 2500.
Шаромига 17,6% від 1.5 роки, виплата щомісячно, ціна 1000.
Сосіс банка 17,5%, рік, виплата щомісячно, ціна 5000.
Закарпатський конячник, 18%, півроку, ціна 5000 або 17,5%, 5 років.
Не стовпи
Фарс - більше 19%. Деталі на сайті і мінфіні.
Ну і Бабай банка балує відсотками кажуть.
В Комси і Сіми ще є біля 18%, трішки менше.
Толмача трэба позвать
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